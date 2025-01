Zchátralý, ale pojízdný. Plzeň má unikátní vůz Krasin se svařovaným rámem

Vlečný vůz Krasin přivezli do Plzně na konci prosince a vrak unikátního vozu je natolik v dobrém stavu, že má i původní nápravy. Takže když ho zapojili za motorový vůz, pomalu dojel do útrob vozovny, kde čeká na generální opravu.

„Je sice zchátralý, chybí mu některé komponenty, ale je pojízdný. Krasin byl vyroben v legendárním pražském Ringhofferově závodě. Je technicky zajímavý tím, že ze čtyřiceti vozů v sérii byly pouze dva vybaveny svařovaným rámem namísto obvyklého nýtovaného,“ popsal Jiří Trnka, technik elektrických drah v Plzni, který má zároveň na starosti provoz historických vozidel. Kde skončil druhý unikátní vůz, nemá tušení.

Krasin z roku 1932 provozoval Dopravní podnik Praha pod číslem 1389. Cestující vozil až do roku 1969, pak byl vyřazen. V Plzni se sice žádný takový vůz nikdy nepohyboval, ale je nejpodobnější těm, které ve 20. až 30. letech minulého století v západočeské metropoli jezdily.

„Z našich historických vozů máme provozuschopnou elektrickou tramvaj Křižík & Brožík z roku 1899, tramvaj typu T1 z roku 1956, T2 z roku 1958 nebo soupravu dvou vozů T3 z 80. let. Chyběla nám právě řada, která by připomínala dopravu ve 30. letech 20. století,“ vysvětlil důvod záchrany pražského vlečného vozu Trnka.

Krasin je zajímavý také svým osudem po vyřazení z provozu. Vozovou skříň zachránil spolek dopravních nadšenců Výtopna Zlíchov, když ji objevil na pozemku nedaleko Prahy. Tam sloužila jako rekreační chatka. Když se majitel rozhodl pro stavební úpravy a velká „věc“ se mu už na pozemku nehodila, rozhodli se nadšenci, že ji převezou do výtopny. To bylo v roce 2017. Tam ale pro Krasina nenašli garáž, a tak s nadšením uvítali, když se ho ujali plzeňští dopraváci.

Plzeňský dopravní podnik už před roky zakoupil dvounápravovou tramvaj značky Ringhoffer, která jezdila po Praze do roku 1985. Stejné soupravy brázdily plzeňské ulice až do 60. let minulého století.

Kdy motorový a vlečný vůz značky Ringhoffer spolu v plném lesku vyjedou po Plzni, je těžké odhadnout. „Motorový vůz jsme získali v roce 2018, pak přišel covid, válka na Ukrajině, a priority byly úplně někde jinde. Nejdříve chceme repasovat motorový vůz a až poté vlečný. Rádi bychom byli, kdyby to bylo příští rok, ale záleží na sponzorech, na financích,“ uvažuje technik.

Nyní si netroufne říct ani částku, která bude na opravu Krasinu i motorového vozu zapotřebí. Rozhodně půjde o miliony.