Nový dopravce představil repasované stadlery pro jihozápadní příhraničí

Nejsou to úplné nové vlaky, to kraj při vypsání tendru na tyhle regionální spoje ani nepožadoval, ale všech osm prošlo kompletní rekonstrukcí a modernizací.

„Jsou repasované, ale jako nové. Je to osm nových vlaků, které bude společnost GW Train Regio provozovat v barvách Plzeňského kraje. S vozy, které na těchto tratích jezdí nyní, se to nedá vůbec srovnat. Tyhle jsou částečně nízkopodlažní, klimatizované, nabízejí komfort vlaků 21. století,“ řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek.

České dráhy, které zajišťují na těchto tratích provoz v současné době, na ně většinou posílají klasické motoráky, jejichž výroba začala v 70. letech minulého století, nebo jejich modernizovanou verzi známou jako Regionova.

Nový dopravce dnes představil na plzeňském nádraží dva modernizované vlaky už v modro-bílo-žlutém nátěru, typickém pro veřejnou dopravu objednávanou Plzeňským krajem. Předseda představenstva GW Train Regio Peter Bosáček vysvětlil, že původně všech těchto osm motorových vozů původně jezdilo v Německu.

„Jezdily u města Friedrichshafen v Německu u Bodamského jezera. Když jsme je přivezli do České republiky, kromě repase technických věcí jsme kompletně zmodernizovali interiér vozů a exteriér dostal nátěr podle standardů Plzeňského kraje. Za tato vozidla se v 21. století nemusíme stydět,“ uvedl Bosáček.

Nově nasazené motoráky mají maximální rychlost 120 kilometrů v hodině, v rozsáhlé nízkopodlažní části mezi dvojicí dveří na obou stranách vozidla je bezbariérová toalety, řada sedaček i místa pro kočárky nebo jízdní kola. Při páteční předváděcí jízdě z Plzně přes Horažďovice, Sušici a Klatovy zpět do Plzně dopravce vyjel se spojenými dvěma motoráky.

Vlak i vyzkoušel i domažlický starosta Stanislav Antoš. „Rozhodně to bude další posun v cestování, musejí to vítat cestující i obce. Stávající vlaky, které teď na trati jezdí, jsou spolehlivé, ale kultura cestování je v nich daleko daleko zpátky, než dnes očekáváte. To se zanedlouho změní,“ zhodnotil starosta Antoš.

Vyšší úroveň vlaků, nižší cena pro kraj

Nový dopravce uspěl v tendru na zajištění vlaků na vybraných tratích na Klatovsku a Domažlicku v roce 2021. „Od té doby s námi řeší veškeré detaily týkající se spuštění provozu,“ řekla Zdeňka Kmochová, která šéfuje společnosti POVED organizující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji.

Podle vyjádření kraje nová smlouva pro zajištění vlakové dopravy v oblasti Pošumaví znamená nejen změnu dopravců, ale pro cestující přinese vyšší úroveň vlaků a kraj zaplatí méně, než dosud. Z propočtů vychází, že na každém odjetém kilometru ušetří kraj ve srovnání se současným stavem přes 30 korun, což za rok udělá 20 milionů korun.

Na páteřních elektrifikovaných tratích v Plzeňském kraji jezdí v barvách kraje elektrické jednotky Regiopanter, na tratích bez trolejí pak motorové RegioSharky. Ty v objednávce kraje jezdí právě z Plzně do Domažlic.

GW Train od 11. prosince 2016 zajišťuje většinu rychlíků mezi Plzní a Mostem. Stát se soukromým dopravcem uzavřel smlouvu na 10 roků.