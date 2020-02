Vlaky mezi Plzní a Stodem budou po dvojkolejné trati jezdit dvoustovkou

V Plzni lidé nastoupí do vlaku mířícího přes Domažlice do bavorského Mnichova, a než se pořádně usadí, souprava posviští po kolejích rychlostí 200 kilometrů za hodinu.

Vypadá to jako sci-fi. Jenže v příštích letech se to může stát realitou. Nová trať z Plzně přes Domažlice a Českou Kubici do Bavorska je projektovaná právě na tuto rychlost.

Budoucí trať začne podle projektu na okraji Plzně pod Novou Hospodou přibližně v místě, kde po přestavbě tratí kolem Domažlické třídy nyní končí dvoukolejka. Současná jednokolejná trať přes Vejprnice a Nýřany do Zbůchu zůstane zachovaná i do budoucna.

„Bude nově elektrifikovaná, v případě mimořádné události v novém dvojkolejném úseku může sloužit i jako možná objízdná trasa. Navíc v Nýřanech je kontejnerové překladiště a vychází odtud i trať do Heřmanovy Huti,“ vysvětluje náměstek ředitele pro techniku plzeňského pracoviště Správy železnic Radim Brejcha.

Nová dvoukolejka pod plzeňskou Novou Hospodou odbočí při jízdě na Domažlice doleva do lesa, téměř se dotkne dálničního přivaděče a od něj se začne stáčet doprava.

Po mostě vlaky nejprve překonají nájezdové a výjezdové rameno na plzeňské straně dálnice D5, následovat bude druhý most přes samotnou dálnici. Koleje se v lese mezi Sulkovem a D5 budou dál mírně stáčet doprava. U silnice spojující Líně s Tlučnou vznikne zastávka.

U všech zastávek budou parkoviště pro osobní auta

„U všech nově budovaných stanic a zastávek vzniknou parkoviště pro osobní auta, stojany pro jízdní kola, autobusové zastávky nebo přestupní terminály. Standardně počítáme s vybudováním osvětlených chodníků pro chodce,“ vysvětlil Brejcha.

Pro Líně bude železniční zastávka úplnou novinkou. Starosta Michal Gotthart nedokáže odhadnout, kolik lidí bude vlakem jezdit. „Zastávka je poměrně daleko. Hodně bude záležet na tom, kolik vlaků tu zastaví,“ soudí starosta.

Dál půjde nová železniční trať po polích a loukách ke Zbůchu. Naplánovaná je do prostoru mezi průmyslovou zónou u Úherců a haldou u Zbůchu, mimoúrovňové bude křížení se silnicí Zbůch – Nýřany. Přibližně v místě, kde u současné jednokolejné trati začínají zahrádky a první zbůšské domy, se stávající a nová trať setkají.

Právě tady vznikne nová stanice Zbůch. Většina obyvatel obce to pak bude mít na vlak asi o 200 metrů dál než nyní.

„Bude dál, je to určitá nevýhoda. My ale stanici potřebujeme. Pokud až k ní budou zajíždět autobusy, bude to dobré. Problémem Zbůchu je, že je strašně rozlehlý. Když jdete z Červeného Újezdu do centra, je to kilometr a půl. Jestli se cesta na nádraží prodlouží o 200 metrů, při vzdálenostech, jaké tu máme, to asi nebude zásadní. Navíc lidé budou dál do Plzně jezdit i autobusy,“ soudí starosta Zbůchu Dušan Duchek.

V úseku Plzeň - Chotěšov bude mít trať tři koleje

Proč se stanice Zbůch bude posouvat? Kvůli plánovanému zvýšení rychlosti vlaky nebudou v budoucnu jezdit nynějším obloukem kolem místa zvaného Starý Důl, ale koleje povedou rovně přes současné pole přibližně k místům, kde odbočuje vlečka do letiště Líně, která podle projektu zůstane zachovaná.

„V tomto úseku bude mít hlavní trať Plzeň – Domažlice tři koleje, což umožní odstavení nebo předjetí jiného vlaku. Při jízdě na Domažlice bude následovat nová zastávka Chotěšov. Aby tu vlaky mohly jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, musí se trať napřímit a odsunout kousek od obce. Zastávka je plánovaná nedaleko zemědělského areálu směrem na Kotovice, kde se bude mimoúrovňově křížit se silnicí. I tady vzniknou parkoviště pro auta i jízdní kola, osvětlený chodník pro pěší k nástupištím a přestupy na autobusy,“ vysvětlil Brejcha. Pak napřímená trať povede do přestavěného nádraží Stod.

Ve Stodu změny poznají i lidé, kteří železnici nepoužívají. Zanikne klasický železniční přejezd, pro auta vznikne nový most přes trať, řidiče už pak nebude brzdit nepříjemné silniční esíčko těsně před nájezdem na most ve směru od Stříbra.

Délka nové dvoukolejné trati mezi Plzní a Stodem je 19 kilometrů. Projekt na začátku letošního roku získal souhlasné stanovisko ministerstva životní prostředí známé jako EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí.

V plánu je také nová silnice na Domažlice

Kromě nové železniční trati je v plánu i nová silnice na Domažlice, která odvede tranzitní dopravu z Líní, Zbůchu i Stodu mimo obce. Ze zveřejněné studie Ředitelství silnic a dálnic vyplývá, že nová silnice bude začínat u kruhového objezdu pod dálnicí D5 u Úherců, a pak bude kopírovat novou železniční trať až za Stod.

Projektanti pracují i na dalších etapách rychlostní tratě do Německa. Ta má pokračovat do Holýšova. Mezi Holýšovem a Blížejovem to zatím vypadá na úpravu jednokolejné stávající trati.

„Rychlost v úseku by za této situace byla maximálně 100 kilometrů v hodině, v zastavěném území by klesla na osmdesátku. Od Blížejova do stanice Domažlice-město by trať měla být dvoukolejná. Od odbočení tratě na Českou Kubici a dál do Německa se počítá s jednokolejnou elektrifikovanou tratí,“ řekl Brejcha.

Stejně jako při modernizaci koridorů v Plzeňském kraji, i domažlická trať by měla mít naději i na financování z evropských operačních programů. Elektrifikace poslední části trati bude záviset i na postupu prací v Německu. Do bavorského Fürth im Wald, který je prvním německým nádražím za českou hranicí, zatím nevedou z německého vnitrozemí troleje.

„Elektrifikovat českou trať až na hranici, když by v Německu troleje nepokračovaly, nedává smysl,“ soudí čeští drážní specialisté.