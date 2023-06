Nová zastávka Slovany v Plzni už slouží, Koterovem vlaky jen projíždějí

„Druhé nástupiště v zastávce Plzeň-Slovany, u kterého dosud zastavovaly vlaky, bude uzavřené do konce června,“ řekla už dříve Nela Friebová ze Správy železnic.

Na nově zprovozněné nástupiště, u kterého teď budou asi tři týdny zastavovat vlaky pro oba směry jízdy, se pasažéři dostávají dvěma cestami. Jedna je od nadchodu přes kolejiště nad nástupišti, druhá pak ze silničního mostu přes trať, ze kterého silnice pokračuje do Lobez.

V úseku mezi zastávkou Slovany a Koterovem musejí nyní pracovníci specializované firmy rozebrat provizorní kolej namáčknutou téměř až ke garážím u silnice do Božkova.

Po ní jezdily vlaky od loňského dubna, objížděly budovaný zárodek budoucího silničního tunelu pod železniční tratí. Na něm práce skončily, hotové jsou stěny tunelu v podzemí i horní betonová deska, která je překrytá štěrkem i definitivními kolejemi.

Právě kvůli přepojování koleje směrem do centra Plzně teď jezdí vlaky oběma směry jen po nové koleji blíže Slovanům. Po obou kolejích by vlaky měly jezdit nejpozději 1. července. „Mohu potvrdit, že práce pokračují podle plánu a termíny platí,“ uvedl Jan Nevola z tiskového odboru Správy železnic.

Přestavba železniční trati z hlavního nádraží až na výjezd z Plzně za Koterov ukázala, že je možné současně budovat dvě velké akce různých investorů. Ředitelství silnic a dálnic využilo rozkopané trati a nechalo s předstihem mnoha let vybudovat za téměř miliardu základy budoucího silničního tunelu pod železnicí.

Tunelový zárodek pod železnicí hloubí stroje do tvrdé břidlice (6. 5. 2022)

„Až se pak bude silnice budovat, u podjezdu se odbagruje zemina a provozu železnice se to nijak nedotkne,“ popsal už v roce 2018 tehdy pověřený šéf plzeňské ŘSD Zdeněk Kuťák.

V tunelu pod tratí povede východní městský silniční okruh, který propojí dálniční přivaděč u Černic s výpadovkou na Karlovy Vary. V současné době chybí vybudovat novou silnici od Boleveckého rybníku v úseku Na Roudné - Jateční a Jateční - Jasmínová, tam se napojí do už zprovozněného přivaděče. Zbývajících 6,2 kilometru silnice by mělo být zprovozněných v roce 2034.

Při vypisování soutěže na přestavbu více než tří kilometrů železniční trati mezi plzeňským hlavním nádražím a výjezdem z tehdejšího nádraží Koterov směrem na Starý Plzenec napsala Správa železnic, že nezaplatí víc, než 2 199 813 313,72 koruny bez DPH. V závěru října 2020 pak zástupci státní firmy podepsali smlouvu se sdružením firem Metrostav a Chládek a Tintěra, které v tendru nabídly zhotovení za 2,199 miliardy korun bez DPH.

Z hlavního nádraží na Slovany stačí jízdenka na městskou dopravu

Kromě nově položených kolejí, mírnějších oblouků, nového zabezpečovacího zařízení už osobní vlaky nezastavují na nádraží Plzeň-Koterov, ale Koterovem jen projíždějí. V Koterově jsou celkem čtyři koleje pro odstavování nebo předjíždění vlaků.

Místo v Koterově vlaky zastavují v zastávce Plzeň - Slovany, která je pro cestující zároveň hraniční stanicí pro vnitřní a vnější zónu při placení jízdného. Z hlavního nádraží na Slovany stačí jízdenka na městskou dopravu nebo předplatné pro vnitřní plzeňskou zónu, následující stanice Starý Plzenec je už ve vnější zóně.

Zastávka Plzeň-Slovany na železniční trati vznikla proto, aby přestup cestujících mezi vlaky a městskou dopravou byl co nejkratší. Zatímco teď je to z nástupiště na nejbližší zastávku asi 300 metrů, z koterovského nádraží to bylo více než dvakrát tak daleko na konečnou tramvaje Světovar nebo na trolejbus z Božkova.

Pěší a cyklisté už téměř dva roky využívají novou lávku nad tratí, která propojuje Bručnou s Koterovem. Nahradila původní přechod pro pěší přes koleje.

Součástí rekonstruované trati je i několik mostů. Zátěžová zkouška nejnovějšího z nich u koterovského nádraží byla 29. května, technici měřili průhyby mostu při zatížení 170 tun vážící parní lokomotivy přezdívané Šlechtična.

Ještě letos na podzim budou stavební firmy opravovat komunikace v Plzni, po kterých v průběhu stavby jezdila jejich těžká technika. Kompletně dokončená a předaná stavba za 2,199 miliardy korun má být nejpozději v lednu příštího roku.

Úsek Plzeň Hlavní nádraží - Koterov je pátou stavbou kompletní modernizace a přestavby plzeňského železničního uzlu. Poslední, co v krajském městě ještě zbývá, je přestavba seřaďovacího nádraží.