Fandům Bayernu se nelíbila cena lístků v Plzni. Viktoria nechybovala, řekla ČOI

Do sektoru pro hostující fanoušky v plzeňské Doosan Aréně se začali trousit příznivci Bayernu Mnichov při říjnovém utkání v Lize Mistrů až po čtvrt hodině hry a za zvuků připomínajících alarm. Byl to jejich protest proti ceně vstupenek, za jednu do sektoru hostů platili 70 euro (v přepočtu zhruba 1715 korun). To se jim zdálo moc.

Stěžovali si na sociálních sítích i u různých institucí. Cenu vstupenek pak prověřovala i Česká obchodní inspekce. Její závěr je jednoznačný.

„Nebylo prokázáno, že by v souvislosti s prodejem a stanovením cen vstupenek na utkání s německým klubem FC Bayern Mnichov došlo k porušení právních povinností, zejména k porušení zákazu diskriminace spotřebitele. Cena vstupenek do sledovaných sektorů byla shodná jak pro německé fanoušky, kteří je mohli získat přes klub FC Bayern Mnichov, tak i pro fanoušky domácí,“ shrnul závěry pro MF DNES ředitel ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.

„Fotbalovému klubu FC Bayern Mnichov byly předány k prodeji vstupenky do sektorů U12 a U13, pro domácí fanoušky byly určeny identické zrcadlové sektory R4 a R5. Do nich byly prodávány vstupenky v běžném prodeji za identickou cenu, za jakou byly poskytnuty i pro fanoušky FC Bayern Mnichov,“ konstatoval Řezáč.

Inspektoři ČOI doplnili, že rámcová pravidla pro tvorbu cen určuje přímo UEFA, a to shodně pro hostující i domácí fanoušky. Maximální cena těchto vstupenek tak činí podle sektoru 50, respektive 70 euro.

Plzeňští příznivci si na podzimní domácí zápasy v základní skupině Ligy mistrů pořizovali vstupenky především v rámci balíčků. Nejlevnější komplet vstupenek na utkání proti Interu Milán, Bayernu Mnichov a Barceloně vyšel na 3280 korun, nejdražší stál 9200 korun.

Obráni do posledního halíře

Příznivci Bayernu si na sociálních sítích stěžovali, že zatímco u nich stál lístek na začátku října na zápas stejných mužstev v přepočtu 1250 korun, v Plzni byl o téměř pětistovku dražší.

„Protestujeme proti cenám vstupenek, které si Viktoria účtuje za zápas proti našemu týmu. Vstupenka je za 70 eur, což se rovná pětisetprocentnímu nárůstu ceny v porovnání s běžnou cenovou úrovní Plzně v české lize,“ uvedlo nezávislé sdružení fanoušků Bayernu vystupující jako Club Nr. 12. Tvrdili, že „jsou vyloženě obráni do posledního halíře“.

Klub od počátku odmítal, že by se dopustil jakéhokoli pochybení. „ČOI se k případu vyjádřila jasně, my už nemáme co komentovat. Pro nás je to uzavřené,“ okomentoval výsledek šetření mluvčí klubu Václav Hanzlík.

„Po zveřejnění cen na zápasy Ligy mistrů, které jsou pro nás svou atraktivitou a výjimečností víceméně zápasy sezony, jsme ze strany našich fanoušků nezaznamenali žádné negativní reakce. Spíše naopak,“ uvedl už v říjnu pro ČTK Hanzlík.

„Pokud porovnáme kapacity stadionů v Mnichově a Plzni a umístění sektoru pro hostující fanoušky v nejvyšším patře a v bezprostřední blízkosti hrací plochy, přijde nám námi zvolená cena vstupenek naprosto srovnatelná a adekvátní,“ dodal Hanzlík.