Co nahlodal kůrovec, dokončila Sabine, říkají lesníci na jihozápadě Čech

V Plzeňském kraji vítr alespoň neponičil žádné velké pásy lesa. „Naštěstí je kalamita rozptýlená, je to jakýsi zdravotní výběr větrem,“ popsal Václav Toman, regionální předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Na výši škod měl podle něj vliv i fakt, že lesy jsou poškozené kůrovcem.

„Stabilita porostů je snížená, takže menší a střední vítr už napáchá škody. Kdysi podobnou vichřici přežily naše lesy téměř bez újmy, dnes přijde menší vánek a stromy už jdou k zemi,“ popsal s připomínkou, že Sabine je legrace ve srovnání s kůrovcem.

V porostech státního podniku Lesy ČR poškodila Sabine na 120 tisíc stromů. Je to zhruba šestina toho, co měl loni v Plzeňském kraji na svědomí kůrovec. Podle lesníků bylo řádění živlu zhruba rovnoměrně rozvrstvené po celém regionu. Nestalo se tu tedy to, co například v Jihočeském kraji, kde byly zasažené i obří pásy porostů.

Sabine nejvíc zasáhla lesní správy v Železné Rudě a v Klatovech, kde padlo vichru za oběť po 25 tisících kubíků dřeva. Po dvaceti tisících odepsaly lesní správy Přeštice a Přimda, po deseti tisících evidovaly Plasy a Stříbro.

Lesy ČR loni v Plzeňském kraji vytěžily 870 tisíc kubických metrů dřeva, z toho bylo 670 tisíc kubíků dříví zasaženého kůrovcem. Letos bude statistika státního podniku, který spravuje polovinu lesů v republice, ještě smutnější. Plánuje v kraji vytěžit 974 tisíc kubíků dřeva, z toho většina bude napadená škůdcem.

Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové se nedá říci, že Sabine ulehčila lesníkům práci tím, že za ně pokácela kůrovcem napadené stromy.

„Polomy totiž nejenže poškodí okolní stromy, ale navíc je tvoří zlomené i nalomené stromy, u kterých je zpracování nákladnější, než pokud se kácí klasicky. Navíc část stromu se při zlomení či nalomení nedá použít,“ přiblížila Jouklová.

Připomněla, že ve srovnání se škodami po řádění Sabine v Německu či Anglii nebo Belgii dopadlo Česko ještě dobře.

Škody přepočítávají také správci Národního parku Šumava. Silný vítr nakonec shodil 60 tisíc metrů krychlových dřeva. „Jedná se o roztroušené, jednotlivé vyvrácené nebo zlomené stromy. Nikde není jedna velká poničená plocha,“ hodnotí mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Pojišťovny evidují škody za 600 milionů

Mluvčí největší tuzemské pojišťovny Generali Česká pojišťovna Ivana Buriánková uvedla, že do čtvrtka měli z celé České republiky nahlášeno bezmála 8 200 škod za více než 205 milionů korun.

„Po Středočeském a Jihočeském kraji je Plzeňský kraj třetím nejvíce zasaženým. Evidujeme zde 940 škod za více než 23 milionů korun,“ upřesnila.

Většina škod se týká rodinných domů, bytových domů, časté jsou škody i na plotech či zahradní architektuře.

„Pracujeme i o víkendech, abychom škody klientů řešili co nejrychleji a nejefektivněji. Menší škody navíc dokážeme vyřídit i po telefonu. Díky tomu jsme v Plzeňském kraji již 75 procent škod nahlášených z majetkového pojištění občanů vyřešili,“ uvedla Buriánková.

Podle údajů České asociace pojišťoven se v pátek objem škod v Česku způsobených Sabine blížil 600 milionům korun.

