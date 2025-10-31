Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vražda se stala v části s nejtvrdším režimem

  9:46,  aktualizováno  10:31
Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž, podezřelému je osmadvacet let. Podle dostupných informací mladší z mužů na cele uškrtil svého spoluvězně.
Věznice na Borech v Plzni.

Věznice na Borech v Plzni. | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ informovala v pátek dopoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Dále potvrdila, že vraždou se zabývají krajští kriminalisté. „Případ je ve fázi prověřování. Více informací tedy není možné v tuto chvíli poskytnout,“ dodala mluvčí. Podezřelého kriminalisté vyslýchají přímo ve věznici.

Podle serveru Novinky.cz dozorci našli v cele odsouzeného muže bez známek života. Jeho spoluvězeň se údajně přiznal, že muže uškrtil.

Podle zjištění redakce iDNES.cz se vražda stala na oddělení se zvýšenou ostrahou.

Na místě zasahovala záchranná služba, muži ale už nedokázala pomoct. „Mohu potvrdit, že naše výjezdové skupiny zasahovaly na místě události a pro jisté známky smrti musel lékař konstatovat exitus,“ dodal za krajskou záchrannou službu Martin Štěpán.

Autor:
Vstoupit do diskuse