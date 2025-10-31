Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vražda se stala v části s nejtvrdším režimem

„Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ informovala v pátek dopoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Dále potvrdila, že vraždou se zabývají krajští kriminalisté. „Případ je ve fázi prověřování. Více informací tedy není možné v tuto chvíli poskytnout,“ dodala mluvčí. Podezřelého kriminalisté vyslýchají přímo ve věznici.
Podle serveru Novinky.cz dozorci našli v cele odsouzeného muže bez známek života. Jeho spoluvězeň se údajně přiznal, že muže uškrtil.
Podle zjištění redakce iDNES.cz se vražda stala na oddělení se zvýšenou ostrahou.
Na místě zasahovala záchranná služba, muži ale už nedokázala pomoct. „Mohu potvrdit, že naše výjezdové skupiny zasahovaly na místě události a pro jisté známky smrti musel lékař konstatovat exitus,“ dodal za krajskou záchrannou službu Martin Štěpán.