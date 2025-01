V Siré s větrníky neuspěli, teď investoři jednají s obcemi u Zbiroha

Jedinou obcí, která v Plzeňském kraji referendum vynechává, je město Bělá nad Radbuzou na Domažlicku. „Občané se jasně vyjádřili ve volbách, když mi dali důvěru. Zvolili mě, abych nesl zodpovědnost. Myslím, že největším referendem jsou právě volby,“ vysvětlil starosta Bělé Libor Picka.

Záměr už město schválilo. Picka na námitky některých místních, že stavby naruší tamější přírodu, reagoval pro Novinky.cz tím, že u stavby se ještě bude posuzovat její vliv na životní prostředí, takzvaná EIA.

Místostarosta Plískova Radek Škrdlant, který stejně jako Picka uznává, že někde se obnovitelné zdroje vybudovat musí, řekl, že mu každý doporučuje, aby referendum uspořádal, aby byl krytý, kdyby se něco neočekávaného stalo.

Obnovitelné zdroje se někde postavit musí

„Když lidé rozhodnou v referendu, že větrník nechtějí, může se ale stát, že na něj budou koukat k sousedům, ale finančně z něj nic mít nebudou,“ uvedl místostarosta, který je přesvědčený o tom, že tento argument bude hodně rezonovat. Při výšce stožáru 250 metrů je totiž velká pravděpodobnost, že větrník bude hodně viditelný.

Mikroregion Zbirožsko, kam obce patří, bude koncem ledna jednat ve Zbiroze s investory i odborníky, například ze Zdravotního ústavu. „V Siré to padlo. Teď to řešíme u nás, ale už na úrovni mikroregionu, protože byly osloveny i Zbiroh a Týček,“ řekl Škrdlant, podle kterého budou obce s investory jednat společně, aby například ušetřily za právníky. Pak to projde zastupitelstvy.

Některé obce z lokality, kde je podle investorů celoroční vítr, jsou proti a v některých se ani stavět nemůže, protože jsou v chráněných oblastech Radečsko a Křivoklátsko. „Převážně se zatím naši občané vyjadřovali pro, ale přijde referendum a může to být jinak,“ řekl Škrdlant.

Nabídka, o níž se hovoří, tedy dva miliony korun ročně po dobu fungování větrníku, by byla pro obec se 122 obyvateli, která má rozpočet 3,5 milionu, výraznou pomocí. „Uměli bychom za to opravit silnice, cesty, tedy věci, na něž šetříme 20 let,“ řekl místostarosta. Podle něj se musí obnovitelné zdroje někde postavit, aby ČR naplnila cíle, k nimž se zavázala EU. „Jednou to stejně přijde,“ poznamenal Škrdlant.

Plískov plánuje referendum, ale vyhlásí ho, až bude mít více informací, což požadovali občané na veřejné schůzi.

Investoři, kteří už své plány obcím představili, chtějí stavět stožáry také ve Zbiroze s 2500 obyvateli. „Budeme mít 29. ledna zastupitelstvo. Potom tam přijdou zástupci dalších obcí, kteří se k tomu vyjádří,“ řekl starosta Josef Štícha.

Do projektu bude mluvit také ministerstvo kultury, protože v lokalitě je zámek Zbiroh, kulturní památka. „A v EU je běžně dané, že nesmí být ze zámeckých parků a ochozů vidět větrník,“ řekl Štícha.

Obyvatelé obce Týček dali větrníkům ano

Navíc na zbirožském náměstí končí CHKO Křivoklátsko, kde by měl vzniknout národní park s ještě přísnějšími parametry. „Chceme si (koncem ledna) vyslechnout podmínky a hlavně nás zajímá, jak se k tomu budou stavět občané. Uspořádali jsme už nezávaznou anketu a chtěli jsme od nich vědět, jestli jsou pro to, abychom se o toto téma dále zajímali. Z 81 procent odevzdaných hlasů nám vyšlo, že lidé pro jsou,“ řekl Zdeněk Hruška, starosta obce Týček s 251 obyvateli.

Projektu je nakloněné i zastupitelstvo, ale nechce to rozhodovat samo. Nabízené dva miliony korun představují 35 procent rozpočtu. „Na zastupitelstvu už jsme vyhlásili referendum o stavbě větrné elektrárny na 15. března, obecně, ale ne s konkrétním investorem,“ dodal.

Kdyby se obyvatelé vyslovili pro, připojili by se k dalším dvěma obcím, které daly jednomu ze dvou investorů - firmě PV Consulting, zelenou v Pardubickém kraji.

Petr Vavrečka, jednatel společnosti, která v Siré dostala košem, již dříve uvedl, že větrnou elektrárnu chtěl investor stavět i v Mochtíně na Klatovsku, ale místní ji zatím dali k ledu. „Mochtín je pozastaven, protože na úrovni obce se vytvořila opozice a vyhlásili tam do doby schválení nového územního plánu stavební uzávěru. Je to zřejmě i kvůli větrníku,“ popsal Vavrečka.

Podobně to dopadlo v případě jiného developera, firmy Meridian Nová energie, ve Stříbře. Tam ale podle vedení města elektrárnu uložil k ledu sám developer. „Firma přišla se smluvními podmínkami, my jsme na ně nepřistoupili a navrhli jsme naše podmínky. Firma už se ale neozvala, projekt je tedy pozastaven,“ popsal již dříve místostarosta Stříbra Karel Lukeš.

Podmínky pro firmu a pro obyvatele by podle něj měly být vyvážené. „Chtěli jsme například záruky, že nám tu po ukončení životnosti nezůstanou nefunkční vrtule, které se těžko recyklují. Ale firma si to zřejmě rozmyslela, protože už se neozvala,“ popsal Lukeš. Stejná firma chce stavět větrníky v Bělé nad Radbuzou.

