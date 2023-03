V Plzni se rodí muzeum veteránů, jsou mezi nimi i auta americké armády

Část haly v bývalém depu už nyní vozidla obsadila. Jsou mezi nimi i historická vojenská auta americké armády. Pokud se projekt podaří dotáhnout do konce, otevře se v červnu v Plzni první muzeum historických automobilů a motocyklů.



Na přípravě expozice se podílí viceprezident Autoklubu ČR a předseda Asociace veteran car clubů AČR František Čečil. V hale je vystavený jeho závodní vůz Hakar.

K vidění je i Gordon, v Plzni vyrobený vůz, který pomohl navrhnout výtvarník Karel Syka. Svého válečného veterána značky Dodge poskytl Rudolf Bayer z Military Car Clubu Plzeň. Ten expozici považuje za dobrý nápad. „Plzeň si to zaslouží,“ tvrdil.



Mezi vystavenými exponáty se mu zamlouval například sportovní mercedes. „Ta pagoda je nádherný auto. To se mercedesu moc povedlo,“ chválil. Oceňoval i historické motocykly, které poskytl Petr Hošťálek. „To je veliký sběratel. Ten dokáže halu naplnit,“ uvedl.



Františku Čečilovi se také zamlouval sportovní mercedes. „Přitahuje mě ta sto devadesátka,“ rozhlížel se. Kromě svého závodního hakaru půjčil do haly i jeep po Američanech. „A s tím se mi jezdí úžasně. Je to ovladatelé auto s dostatečným výkonem. Opravdu příjemné,“ hodnotil vojenské vozidlo z roku 1943.

František Čečil je přesvědčený, že pro historická vozidla je někdejší trolejbusová hala mimořádně vhodné místo. „Ta industriální architektura se k tomu prostě hodí. Viděl jsem řadu muzeí po celé Evropě a můžu tedy srovnávat. Tady máme opravdu úžasný prostor,“ konstatoval.



Další vozidla by měla postupně přibývat.