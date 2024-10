Plzeň chce lepší osvětlení, s investicí by mohly pomoci soukromé firmy

Za myšlenkou na nový systém osvětlení stojí primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO. Ten si od toho mimo jiné slibuje, že město na provozu ušetří mnohamilionové výdaje. Podle něho nyní úřady pracují na návrzích, za jakých podmínek by bylo možné projekt za stovky milionů uskutečnit.

„V prosinci nebo únoru by mohli zastupitelé říct, jestli město záměr podpoří. Cílem je dlouhodobě šetřit a modernizovat veřejné osvětlení,“ prohlásil primátor. Tvrdí, že projekt musí brát ohledy například na instalaci různých čidel a dalších elektronických zařízení. Celková investice má stát několik stovek milionů korun.

„V tuto chvíli čekáme na posouzení ekonomických dopadů, které mají za úkol přepočítat úvěrové rámce, protože to je opravdu výrazná investice, která by se pravděpodobně rozdělila na etapy v následujících dvou a dalších letech. Zároveň analyzujeme možnost řešení ve spolupráci se soukromým sektorem,“ řekl Zarzycký.

Ročně spolkne veřejné osvětlení až 80 milionů

Úsporu odhaduje na několik desítek procent u výdajů na provoz veřejného osvětlení. To se má modernizovat včetně případné výměny sloupů. Podle primátora se bude určitě jednat o „chytré“ řešení.

„Abychom ho mohli řídit a ovládat, aby se dal například v noci regulovat světelný smog, aby spektrum světla mělo správnou kvalitu pro živočichy a obyvatele města,“ sdělil.

Na veřejné osvětlení město s téměř 23 tisíci světelnými body v posledních letech vydá ročně 70 až 80 milionů. „Předpokládám, že minimálně polovinu těchto nákladů bychom ušetřili,“ konstatoval. Tvrdí, že v Česku není město velikostí srovnatelné s Plzní, které by už obdobný projekt mělo hotový.

A kdy by mohl být hotový ten v Plzni? Primátor mluví o tom, že cílem je zahájit modernizaci do konce volebního období, to znamená ještě před koncem roku 2026.

Ředitel Správy veřejného statku města Milan Sterly řekl, že právě financování bude hrát u realizace projektu zásadní roli. Po výběru pro město přijatelné varianty bude podle Sterlyho samotná realizace dlouhodobější záležitost. „Budou muset být připravené projekty na jednotlivé oblasti. V podstatě to bude výměna současných svítidel, ale také související infrastruktury včetně přenosových cest,“ řekl.

Úvěr a další možnosti, kde vzít peníze

Ředitelka ekonomického úřadu magistrátu Hana Kuglerová připomenula, že existuje možnost rychlejší obnovy veřejného osvětlení, která ve výsledku přináší velkou úsporu ve spotřebě elektrické energie, tím se peníze vracejí zpátky.

„Oslovili jsme odborníky na projektování, kteří posoudili koncepci veřejného osvětlení v Plzni a aktualizovali ji na současné podmínky. Doporučili, jak postupovat a co všechno vyměnit, aby byl systém optimální z technického hlediska,“ vysvětlila.

Na dalším posouzení pracuje společnost, která se zabývá financováním záměru. „Na základě jejích dat jsme usoudili, že není úplně optimální, aby se to financovalo pouze z peněz města, protože by nezbylo na ostatní projekty. Společnost, která ekonomickou stránku hodnotí, navrhuje použít úvěr a hledá další možnosti k zajištění financí,“ popsala.

Tvrdí, že velké dotace na záměr získat nelze. Podle Kuglerové nyní zástupci města čekají na finální návrh, jak naplnit technické doporučení. „Výsledek by měl být během týdnů. Pak by mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda a jak do toho město půjde,“ konstatovala.