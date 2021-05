Nepovolené svedení vody od domů u Boleváku do kanalizace prověří policie

Případem nepovoleného svedení vody od základů čtyř bytových domů u plzeňského rybníku Bolevák do městské kanalizace se bude zabývat policie. Podnět k tomu ve středu dala plzeňská Vodárna. Její pracovníci totiž zjistili, že od objektů vede drenážními trubkami voda do kanalizačního sběrače, do kterého byl proto proražený otvor. Likvidace vody od staveb tímto způsobem není dovolená.