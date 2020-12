Plzeň i přes výpadek příjmů počítá s projektem na dopuštění Boleváku

Hydrobiolog Jindřich Duras řekl, že je hladina nyní zhruba 125 centimetrů pod přelivem v hrázi rybníka. Dlouhodobý trend vysychání tedy vydržel. „Změnilo se jenom to, že hladina vody nepoklesla tak moc, jako klesala v posledních letech,“ prohlásil Duras.

Letos se hladina snížila o téměř třicet centimetrů, což odpovídalo ročnímu úbytku v dobách před suchými lety.



V minulých letech hladina přes zimu zase nastoupala, což se v posledních letech vůbec neděje. Duras tvrdí, že ke změně dosavadního trendu by bylo zapotřebí několik let v řadě za sebou ještě bohatších na srážky, než byl letošní rok.

„Důležitou roli hraje i to, že krajina kolem Boleváku má už několik let žízeň a vodu nechce pustit. Takže i kdyby nyní přišly vodné roky, nebude hladina v rybníku nastoupávat nijak rychle. Nejdřív se totiž musí napít krajina, tím myslím vegetaci a půdní profil, a musela by se doplnit podzemní voda. Každý rybník Bolevecké soustavy je nějak napojený na spodní vodu. Jsou to v podstatě spojené nádoby a nevíme, kolik vody se do podzemí ještě vejde,“ vysvětlil hydrobiolog.

V souvislosti s dlouhodobým vysycháním nejoblíbenějšího plzeňského rekreačního rybníka se začali zástupci města před pár roky zabývat otázkou, zda by bylo možné vodu v Boleváku doplnit. V úvahu připadala jako zdroj Berounka, vrty poblíž řeky nebo voda, která prošla čistírnou.

Vzhledem k výpadku daňových příjmů města kvůli opatřením proti šíření koronaviru ale nebylo jisté, jestli radnice bude chtít plány dotáhnout do konce. Nicméně doplnění Boleváku dostalo zelenou. Náklady přitom byly dosud odhadovány na desítky milionů korun.

„Jsme v rámci koalice dohodnuti, že na tohle peníze seženeme. Dokážeme najít zdroje v letech 2021 a 2022, aby se to udělalo. Řekl bych, že tohle je nyní možná jeden z mála projektů, které nejsou nedostatkem financí ohroženy. Nikdo si nepřeje, aby Bolevák vysychal,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Šindelář.

Ten se domnívá, že v příštím roce by se už na projektu k dočerpání vody do rybníka mohlo začít pracovat a v roce 2022 by mohlo být hotovo. Upozornil ale, že po dokončení vodovodního potrubí od Berounky ještě doplňování vody do rybníka potrvá.

Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule potvrzuje, že napouštění bude dlouhý proces. „Dva roky na to možná nebudou stačit,“ uvedl. Tvrdí, že se příprava projektu značně urychlila a nyní se ještě upřesňuje místo, odkud by bylo nejlepší vodu čerpat.

Jindřich Duras řekl, že nyní by se při výběru místa, odkud se voda bude brát, držel varianty, při které hrozí nejméně komplikací. „A to je voda z Berounky,“ uvedl. To je přitom možnost, proti které měl Duras na začátku plánování projektu zásadní výhrady. Obával se totiž, že řeka by Boleváku s mimořádně čistou vodou uškodila a že by mu hrozilo například zvýšení obsahu fosforu i račí mor.

Dnes už odběr z Berounky považuje za přijatelný. „Navržená technologie k ošetření vody zachytí fosfor a zbylá voda se přefiltruje. Už ten filtr by měl zachytit všechny spóry račího moru. Na konci úpravy by se voda měla ještě pro jistotu prosvítit UV lampou. To znamená, že by neměla Bolevák ničím ohrozit,“ konstatoval.

