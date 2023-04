Bolevák je před sezonou v kondici, díky dopouštění stoupá jeho hladina

Nyní se zdá, že je oblíbený rybník po řadě let vysychání na cestě k dřívějšímu normálnímu stavu. Podstatnou roli při tom zřejmě sehrál povolený speciální doping ve formě vody dočerpávané z Berounky. S přečerpáváním přečištěné vody z řeky město začalo loni.

Jednalo se v podstatě o nouzové opatření, které mělo pomoci zlepšit kritickou situaci rybníka. Dlouhodobě doplácí na to, že v důsledku rozšíření zástavby na Severním Předměstí ztratil Bolevecký potok zásobující Boleveckou soustavu rybníků vodu ze zhruba třetiny někdejšího přirozeného povodí, odkud je voda sváděná do městské kanalizace.

Martin Gregar ze Správy veřejného statku města, která má správu rybníků na starosti, považuje vývoj situace Boleváku v posledních měsících za příznivý. Kromě dočerpávání pomáhá letošní počasí. Tvrdí, že je spokojený, ale zároveň je velmi obtížné přesně určit, nakolik rybníku pomáhá voda přiváděná z Berounky. „Načerpali jsme asi 180 tisíc metrů krychlových. Podle odhadů zhruba pět tisíc metrů krychlových znamená zvýšení hladiny o přibližně centimetr,“ vysvětluje.

Voda přibývá rychleji, než se předpokládalo

Od začátku loňského prosince se přitom hladina zvýšila celkem i díky srážkám o 54 centimetrů. „Zatím se dosud neprojevilo, že by se voda z rybníka zasakovala. Vypadá to, že všechna voda, která se tam dočerpává, v Boleváku zůstává. A to je fajn,“ popisuje Martin Gregar.

V poslední době voda v rybníce přibývá rychleji, než se původně předpokládalo. Na fotografiích z dronů je v některých místech vidět, že má voda červenější odstín. „To znamená, že se tam dostává voda bohatá na železo, a je možné, že okolí dotuje rybník,“ uvedl. Že je povodí nasáklé vodou, je podle Gregara znát na rybnících, které leží výše než Bolevák. S výjimkou Šídlovského rybníka, který byl nedávno zčásti vypuštěný kvůli úpravě břehu, jsou všechny plné.

Kvalita vody v Boleváku je podle správců pro rekreační účely velmi dobrá. Hydrobiolog Jindřich Duras, který stav Boleváku dlouhodobě sleduje, je dosud s vývojem spokojený.

Kvalita vody je velmi dobrá

„Z hlediska vody v rybníku jsme v ideálním počasí, je poměrně zima, takže se Bolevák neodpařuje, a je vlhko, protože prší a něco tam přibude přírodní cestou. V důsledku toho nádherně hladina stoupá a její výška reaguje především na čerpání vody z Berounky,“ říká.

Duras upozorňuje, že jakmile se čerpání zastaví kvůli čistění technologií, stav hladiny se zastaví a po opětovném spuštění čerpání se zase její úroveň zvyšuje. Boleváku podle něj prospělo deštivé počasí zejména tím, že dotovalo podzemní vody.

„My jsme se báli, že budeme muset vodou z Berounky nakrmit i podzemní rezervoár. Ten se nám nakrmil sám a čerpaná voda nemusí do podzemí. Takže nám stoupá hladina rybníka a zároveň se zvyšuje hladina podzemní vody, což je bezvadné,“ líčí Duras.

Zároveň je přesvědčený, že právě proto stav hladiny kopíruje míru čerpání vody z řeky. „A když to přepočítám na metry krychlové, tak to sedí. V to jsme nikdo ani nedoufali,“ konstatoval.

Výšku hladiny, množství dočerpané vody z Berounky i aktuální teplotu vody při hladině mohou zájemci zjistit na webu. Správa informačních technologií města Plzně spolu se Správou veřejného statku města Plzně zprovoznily internetovou stránku bolevak.plzen.eu s pravidelně se aktualizujícími informacemi.

Z grafů je zřejmé, že se voda nečerpá každý den. To může mít několik důvodů: probíhají čerpací, komplexní či individuální zkoušky. Po určité době čerpání je třeba, aby proběhly čisticí procesy, při kterých přečištěná voda do rybníka také neteče. Čerpat se nemůže ani v případě, že je voda v Berounce příliš zakalená.

Samotné čerpání vody z Berounky je omezeno limitem celkové doby čerpání za rok a minimálním průtokem vody v řece. Je tak možné, že v horkých letních dnech, kdy hladina Berounky klesne pod danou mez, nebude možné vodu čerpat.

Bolevák se plní vodou z Berounky (21. 12. 2022)