V Plzni končí šéf městské policie, vaz mu zlomily jednočlenné hlídky

Velitel městské policie Petr Vlk ve funkci skončí k poslednímu dni letošního roku. Svoji rezignaci nechtěl komentovat.

Podle vyjádření magistrátu se primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) a radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer s velitelem městské policie sešli před dvěma týdny a požadovali po něm návrh opatření, jak zlepšit fungování městské policie.

Ten obdrželi v uplynulých dnech, podle primátora s ním ale nejsou spokojeni. Obě strany tak nenašly shodu, jak zlepšit řízení městské policie.

Primátor Zarzycký a radní pro bezpečnost Winkelhöfer tak včera akceptovali rezignaci šéfa městské policie. „Poděkovali mu za jeho dosavadní práci,“ sdělila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Nového velitele chtějí najít do konce roku

„Naším prvořadým úkolem teď je, abychom co nejrychleji našli nového velitele s manažerskými schopnostmi, který dokáže městskou policii personálně stabilizovat a který bude vnímat bezpečnostní situaci v centru města jako zásadní. Budeme se bavit o znovuzavedení dvoučlenných hlídek a o tom, jak posílit dozor strážníků nad dodržováním pořádku na frekventovaných místech, mezi které patří náměstí Republiky nebo Americká,“ uvedl Zarzycký.

Nového velitele by chtělo vedení města najít do konce letošního roku.

Na místo šéfa strážníků nastoupil Petr Vlk začátkem minulého roku. Měl za sebou desítky let ve službách státní policie. Po svém nástupu k městské policii přišel s návrhem koncepce činnosti, který počítal se zavedením jednočlenných hlídek. To mělo pomoci k tomu, aby bylo strážníky vidět na více místech, než když chodili ve dvou.

Jednočlenné hlídky nebyly určené pro rizikové lokality a neměly sloužit v noci. V případě potřeby je měli posilovat další strážníci.

Proti zavedení jednočlenných hlídek však protestovalo mnoho zaměstnanců městské policie, poukazovali na možné ohrožení v případě zásahu. Většina z 27 plzeňských zastupitelů ale loni předložený návrh koncepce schválila. Řady městské policie pak opustily desítky strážníků.

Zarzycký už před komunálními volbami naznačil jistou nespokojenost s řízením městské policie a netajil se tím, že pokud by si nasadil primátorský řetěz, bezpečnost ve městě bude jednou z jeho hlavních priorit. Potvrdila to i nově složená koalice z ANO a zástupců STAN, Pirátů a PRO PLZEŇ.

Bezpečnostní situace není dobrá, říká primátor

Na otázku položenou krátce po zvolení do čela města, zda počítá s navýšením počtu strážníků, Zarzycký odpověděl: „Není to jenom o počtu strážníků. Jde mimo jiné o lepší spolupráci mezi městskou a státní policií. Je to o metodickém řízení a spojení s pracovní skupinou bezpečnosti, která je kolem městského útvaru bezpečnosti. Jde o přístup velitele městské policie k podřízeným a o to, jestli je autoritou pro lidi, které řídí. Jde o to, jestli na to, že odešlo víc než 40 strážníků, reaguje velitel dobře,“ uvedl tehdy primátor.

„O takových otázkách s velitelem městské policie chci mluvit. Potřebuji se ho zeptat na to, v čem vidí příčinu, že se mu bortí tým lidí kolem městské policie, a potřebujeme se spojit s lidmi z odborového svazu. Předpokládám, že bychom do měsíce měli znát návrh opatření k tomu, abychom městskou policii stabilizovali,“ dodal tehdy Zarzycký.

Teď se ukázalo, že se vedení města s Vlkem neshodne na tom, jak práci městské policie zlepšit. Zarzycký zkritizoval zavedení jednočlenných hlídek.

„Nebylo správné například proto, že každý policista, městský nebo státní, je školený na zákrok ve dvou mimo jiné proto, aby se nemuseli obávat o svou bezpečnost. Dosvědčení provedeného úkonu je nepochybně dalším důvodem. Každopádně bezpečnostní situace v Plzni není dobrá. Tím nechci tvrdit, že je Plzeň nebezpečná. Nicméně jsem nedávno sám zažil na náměstí Republiky situaci, kdy se zde v noci několik desítek lidí delší čas chovalo tak, že jsem se necítil bezpečně a neobjevil se tam žádný městský ani státní policista,“ zavzpomínal Zarzycký.