Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, jeden zemřel

  15:56
Kriminalisté z Klatovska vyšetřují tragickou událost. V garáži u rodinném domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Jednoho z nich se zdravotníkům už nepodařilo zachránit.
Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: LZS AČR Líně

Tragédii v obci Velešice u Pačejova potvrdil mluvčí klatovských policistů Michal Schön.

„Dnes krátce před jedenáctou hodinou jsme přijali oznámení od záchranářů, kteří zasahovali u dvou osob v bezvědomí nalezených v garáži rodinného domu,“ uvedl mluvčí.

Podle záchranářů se oba muži otrávili blíže nespecifikovanou plynnou látkou. „Na místo jsme vyjížděli ve složení 2x RZP, RV s lékařem a s ohledem na závažnost prvotně nahlášených informací byla aktivována také letecká záchranná služba z Líní,“ sdělil za záchrannou službu Luboš Bouček.

Asi pětašedesátiletého muže se již zachránit nepodařilo a na místo byl povolán koroner. „Po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci byl asi čtyřicetiletý muž letecky transportován v závažném stavu na emergency Fakultní nemocnice v Plzni,“ doplnil informace Bouček.

Lidé podceňují oxid uhelnatý a on zabíjí bez výstrahy, varuje znalec

Podle serveru Novinky.cz si muži topili v garáži a otrávili se oxidem uhelnatým.

V případu nařídili klatovští kriminalisté soudní pitvu zemřelého muže. „Případem se nadále zabývají,“ dodal Schön.

Autor: