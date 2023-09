Muž obviněný z napadení Ukrajinek je na svobodě, vazební důvody pominuly

Obviněného propustili z vazby v pátek 22. září, upozornil na to Deník. „Bylo to na žádost státního zástupce. Protože nejsou plánovány žádné další výslechy, pominul tak vazební důvod,“ vysvětlila v pondělí ráno MF DNES soudkyně Okresního soudu Plzeň-sever Zuzana Sperková.

Soudkyně o uvalení vazby rozhodovala 25. srpna a jako důvod uvedla právě to, že by obviněný mohl ovlivňovat svědky či další spoluobviněné.

Proč muž na ženy z Ukrajiny zaútočil, není zatím zcela jasné. Soudkyně to odmítla komentovat s tím, že by mohla mařit probíhající trestní řízení. Za ublížení na zdraví a výtržnictví obviněnému hrozí až pět let vězení.

Incident se odehrál v neděli 13. srpna, když v Plasích končila tradiční dvoudenní Pouť na královnu. Ženy z Ukrajiny podle serveru Novinky.cz seděly na chodníku a povídaly si. S sebou měly děti ve věku jedenáct let a dva roky.

Zastavilo u nich auto a řidič se zeptal, zda jsou z Ukrajiny. Když čtyřiatřicetiletá Lilia a její o deset let starší kamarádka Tetiana pokývaly hlavou, muž poodjel a k oběma ženám se vrátil. Pak na ně zaútočil. Mladší z poškozených skončila po napadení v nemocnici.

Podle rodiny Zdeňka H. z Prahy se ale incident odehrál jinak. „Zdeněk balil dětský vláček, který se složí a pak se nakládá na vozík. Vzal auto a jel pro něj. Na vozíku ale seděly Ukrajinky, byly opilé a odmítaly vstát a odejít. Měly víc konfliktů na pouti, ani na ostatní atrakce je už nikdo z kolegů nechtěl pouštět. Místo aby vstaly a on mohl vlek zapřáhnout, tak začaly nadávat. Jak to dopadlo, nechápeme, Zdeněk nikdy nebyl nějaký násilník či útočník, vždycky věci naopak uklidňoval,“ vyprávěl jeho příbuzný Václav B., majitel lunaparku Eden, který měl také na pouti v Plasích atrakce.

Soud rozhodl o vazbě muže kvůli napadení Ukrajinek (25. 8. 2023)