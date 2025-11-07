Vánoční trhy v Plzni slibují ceny jako loni a dvě nové postavy do dřevěného betlému

Letošní Vánoční trhy na plzeňském náměstí Republiky začnou 22. listopadu a potrvají až do Nového roku. Zahájí je ohňostroj. Ani letos nebude chybět vyhlídkové kolo, kolotoč nebo vyřezávaný dřevěný betlém, který dostane dvě nové postavy. Organizátoři slibují stejnou cenu klobás i svařeného vína jako v loňském roce.
Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
Vánoční, nebo také Adventní trhy na centrálním náměstí Republiky navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle jejich organizátora jsou oblíbené nejen mezi Plzeňany, ale jezdí sem v podstatě lidé z celé republiky. Hojně je navštěvují i naši němečtí sousedé.

„Při největší koncentraci lidí, například když se rozsvěcuje strom, nebo se ukládá Ježíšek do jesliček, je tu kolem 5 až 7 tisíc lidí. Za víkend to bývá kolem 30 tisíc. Hrubý odhad za celé období vánočních trhů je to 300 tisíc a více,“ vypočetl za loňské období Jaroslav Strohschneider ze společnosti Prostr Servis, jenž se ujala pořádání trhů před více než deseti lety.

Kdy jsou vánoční trhy v Plzni

  • Od 22. listopadu do 23. prosince 2025. Od 24. prosince do 1. 1. 2026 budou pokračovat, ale omezeně, na náměstí zůstanou otevřené jen stánky s občerstvením.
  • Otevírací doba adventních trhů bude každý den od 10 do 20 hodin.
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 30. listopadu, pravděpodobně od 18 hodin. Letos bude vánočně ozdoben smrk ztepilý, který rostl od 80. let minulého století u rodinného domu ve Stodě na Plzeňsku. Městu ho věnovali manželé Jungbauerovi. K tradiční světelné výzdobě letos přibudou šišky.
Nejdůležitější data vánočních trhů v Plzni
22. listopadu 202518 hodinZahájení trhů ohňostrojem.
30. listopadu 202518 hodinSlavnostní rozsvícení vánočního stromu.
5. prosince 2025Velká mikulášská show pro děti.
17. prosince 2025Biskup Tomáš Holub uloží Ježíška do jesliček, rozdávání polévky sociálně slabým.
1. ledna 2026Trhy zakončí novoroční ohňostroj.

Program vánočních trhů v Plzni

Každý den odpoledne bude na náměstí Republiky probíhat kulturní program. Hlavními hvězdami bude například zpěvák Petr Kolář, Bohuš Matuš či Zbyněk Drda, z kapel The Beatles revival, Olympik revival a řada dalších. Chybět nebudou ani gospely. Podrobný program bude v nejbližších dnech na webové stránce pořadatele trhyplzen.cz.

Na náměstí Republiky ve zhruba 125 stáncích nabídnou tradiční výrobci a řemeslníci rozličné zboží – keramiku, vonné svíčky a vosky, vánoční dekorace a ozdoby, porcelán, čepice, rukavice, ponožky, kabelky, šperky, výrobky ze skla, sušené ovoce atd. Většinu stánkařů už návštěvníci znají z minulých let, drží si i svou pozici na náměstí. Zhruba 10 až 20 stánkařů se každoročně obměňuje. Letos například poprvé přijede stánkař s levandulovým zbožím.

Nově si zájemci pochutnají také na šunce od kosti a pečené kýtě. Voňavé stánky s jídlem a pitím jsou neodmyslitelnou součástí trhů. Samozřejmostí je trdelník, perníčky, halušky, langoše, bramborák, čaj, grog. Organizátoři upozorňují, že stejně jako vloni drží cenu svařeného vína, punče a klobás pořád na stejné hladině. Tedy 2 dcl za 60 korun a klobása za 120 korun.

Na trzích má své místo také zvonička a dřevěný betlém čítající kolem 80 soch, do kterého každý rok přibudou další postavy. Letos návštěvníci poprvé spatří dva koníky, na které si budou moci vyskočit a vyfotit se na nich. S ukázkou řemesla přijede kovář. Kdo bude chtít, sveze se na obřím vyhlídkovém kole.

Děti napíší Ježíškovi, co by si přáli najít pod stromečkem, a dopis vhodí do Ježíškovi dřevěné pošty, mohou se svézt na dětském plzeňském kolotoči. V ohrádce na ně bude čekat živý betlém v podobě oslíka s ovečkami a kozou. Ti si rádi pochutnají na zdravých dobrotách, které mohou návštěvníci zakoupit přímo u ohrádky.

Vánoční betlém v Plzni každý rok rozšíří nová postavička.

Kde v Plzni zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Ideální je využít parkovací dům Rychtářka v Truhlářské ulici, který je v těsné blízkosti náměstí a dá se od něj na trhy dojít pěšky během zhruba pěti minut. Jeho kapacita je 447 míst. Parkovné se liší, v týdnu je sazba 20 Kč/h, o víkendu 10 Kč/h.
  • Další možností je podzemní parkovací dům Nové divadlo v sadech Pětatřicátníků, docházka je též kolem pěti minut. Kapacita je 166 míst, parkovné 20 Kč/h.
  • Kapacitu 110 míst nabízí také placené venkovní parkoviště v sadech Pětatřicátníků. Sazba je 30 Kč/h. Z něj je to na náměstí klidnou chůzí také do pěti minut.
  • Pokud někdo přijede do západočeské metropole vlakem na hlavní nádraží, má několik možností, jak na trhy dojet. Nejjednodušší je nasednout na tramvaj číslo 1 nebo 2.
