Vánoční, nebo také Adventní trhy na centrálním náměstí Republiky navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle jejich organizátora jsou oblíbené nejen mezi Plzeňany, ale jezdí sem v podstatě lidé z celé republiky. Hojně je navštěvují i naši němečtí sousedé.
„Při největší koncentraci lidí, například když se rozsvěcuje strom, nebo se ukládá Ježíšek do jesliček, je tu kolem 5 až 7 tisíc lidí. Za víkend to bývá kolem 30 tisíc. Hrubý odhad za celé období vánočních trhů je to 300 tisíc a více,“ vypočetl za loňské období Jaroslav Strohschneider ze společnosti Prostr Servis, jenž se ujala pořádání trhů před více než deseti lety.
Kdy jsou vánoční trhy v Plzni
- Od 22. listopadu do 23. prosince 2025. Od 24. prosince do 1. 1. 2026 budou pokračovat, ale omezeně, na náměstí zůstanou otevřené jen stánky s občerstvením.
- Otevírací doba adventních trhů bude každý den od 10 do 20 hodin.
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 30. listopadu, pravděpodobně od 18 hodin. Letos bude vánočně ozdoben smrk ztepilý, který rostl od 80. let minulého století u rodinného domu ve Stodě na Plzeňsku. Městu ho věnovali manželé Jungbauerovi. K tradiční světelné výzdobě letos přibudou šišky.
|22. listopadu 2025
|18 hodin
|Zahájení trhů ohňostrojem.
|30. listopadu 2025
|18 hodin
|Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
|5. prosince 2025
|Velká mikulášská show pro děti.
|17. prosince 2025
|Biskup Tomáš Holub uloží Ježíška do jesliček, rozdávání polévky sociálně slabým.
|1. ledna 2026
|Trhy zakončí novoroční ohňostroj.
Program vánočních trhů v Plzni
Každý den odpoledne bude na náměstí Republiky probíhat kulturní program. Hlavními hvězdami bude například zpěvák Petr Kolář, Bohuš Matuš či Zbyněk Drda, z kapel The Beatles revival, Olympik revival a řada dalších. Chybět nebudou ani gospely. Podrobný program bude v nejbližších dnech na webové stránce pořadatele trhyplzen.cz.
Na náměstí Republiky ve zhruba 125 stáncích nabídnou tradiční výrobci a řemeslníci rozličné zboží – keramiku, vonné svíčky a vosky, vánoční dekorace a ozdoby, porcelán, čepice, rukavice, ponožky, kabelky, šperky, výrobky ze skla, sušené ovoce atd. Většinu stánkařů už návštěvníci znají z minulých let, drží si i svou pozici na náměstí. Zhruba 10 až 20 stánkařů se každoročně obměňuje. Letos například poprvé přijede stánkař s levandulovým zbožím.
Vánoční Plzeň a trhy na náměstí Republiky v loňském roce
Nově si zájemci pochutnají také na šunce od kosti a pečené kýtě. Voňavé stánky s jídlem a pitím jsou neodmyslitelnou součástí trhů. Samozřejmostí je trdelník, perníčky, halušky, langoše, bramborák, čaj, grog. Organizátoři upozorňují, že stejně jako vloni drží cenu svařeného vína, punče a klobás pořád na stejné hladině. Tedy 2 dcl za 60 korun a klobása za 120 korun.
Na trzích má své místo také zvonička a dřevěný betlém čítající kolem 80 soch, do kterého každý rok přibudou další postavy. Letos návštěvníci poprvé spatří dva koníky, na které si budou moci vyskočit a vyfotit se na nich. S ukázkou řemesla přijede kovář. Kdo bude chtít, sveze se na obřím vyhlídkovém kole.
Děti napíší Ježíškovi, co by si přáli najít pod stromečkem, a dopis vhodí do Ježíškovi dřevěné pošty, mohou se svézt na dětském plzeňském kolotoči. V ohrádce na ně bude čekat živý betlém v podobě oslíka s ovečkami a kozou. Ti si rádi pochutnají na zdravých dobrotách, které mohou návštěvníci zakoupit přímo u ohrádky.
Kde v Plzni zaparkovat a jak se na trhy dostat
- Ideální je využít parkovací dům Rychtářka v Truhlářské ulici, který je v těsné blízkosti náměstí a dá se od něj na trhy dojít pěšky během zhruba pěti minut. Jeho kapacita je 447 míst. Parkovné se liší, v týdnu je sazba 20 Kč/h, o víkendu 10 Kč/h.
- Další možností je podzemní parkovací dům Nové divadlo v sadech Pětatřicátníků, docházka je též kolem pěti minut. Kapacita je 166 míst, parkovné 20 Kč/h.
- Kapacitu 110 míst nabízí také placené venkovní parkoviště v sadech Pětatřicátníků. Sazba je 30 Kč/h. Z něj je to na náměstí klidnou chůzí také do pěti minut.
- Pokud někdo přijede do západočeské metropole vlakem na hlavní nádraží, má několik možností, jak na trhy dojet. Nejjednodušší je nasednout na tramvaj číslo 1 nebo 2.