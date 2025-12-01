Prokletí plzeňských vánočních tramvají. Předloni nehoda, letos porucha

Plzeňská vánoční tramvaj přestala jezdit. V pondělí před desátou hodinou dorazila do zastávky U Družby na Lochotíně a kvůli závadě se už nerozjela. Momentálně je v depu dopravních podniků, technici se ji snaží opravit a doufají, že v úterý ráno opět vyjede podle jízdního řádu.

Vánočně nazdobená tramvaj zůstala kolem tři čtvrtě na deset stát na zastávce. „V 9.47 došlo k poruše na voze v zastávce U Družby ve směru na Košutku. Kolegové ji pak s jinou soupravou odtlačili na konečnou Košutka,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) René Vávro.

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku. Dominuje tmavě zelená a červená barva. (1. prosince 2025)
Tramvaj následně dílenští pracovníci zprovoznili a po vlastní ose nakonec dojela do depa na Slovanech. Tam je teď v péči techniků, kteří zjišťují, co se s ní stalo.

Podle Vávra ji zastavila technická závada. O co konkrétně šlo, ale neřekl. „Pokud vše půjde podle plánu, v úterý ráno začne znovu jezdit podle jízdního řádu. Držte nám palce,“ dodal mluvčí.

Podotkl, že pokud by ji nestihli opravit do rána, věří, že to zvládnou během dne a co nejrychleji ji pak vrátí do provozu. Aktuální informace o jejích jízdách najdou cestující v aplikaci Moje PMDP nebo na webových stránkách PMDP.

Náraz kamionu

O vánoční tramvaj přišli na několik dní Plzeňáci také před dvěma roky, kdy do ní v Bolevci narazil kamion. Dopravní podnik ale nasadil náhradní soupravu a přendal na ní výzdobu, která nebyla kolizí poničená.

Dopravní podnik letos vánočně nazdobil jednu z hranatých třídílných kloubových tramvají, které v Plzni prvně vyjely do provozu v roce 1989. V neděli odpoledne se s ní lidé poprvé mohli svézt na okružní jízdě. Ode dneška vozila Plzeňany už v běžném provozu.

Letošní vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích. Má výraznou tmavě zelenou a červenou barvu. Uvnitř je vánoční stromek a jsou slyšet koledy. Pokud vše půjde dobře, cestující se s ní svezou v pracovních dnech na lince 4, o sobotách na lince 1 a v neděli a ve svátek vždy na lince 2.

