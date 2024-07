Žena se v aleji ubránila přepadení, křičela a násilníka kousla do prstu

Podle serveru krimi-plzeň násilník na ženu zaútočil v pondělí kolem půl desáté večer. Nejprve ji pronásledoval a když se ho zeptala, co potřebuje, měl prý říct, že sex. Poškozenou pak srazil na zem a kopal do ní. Napadená začala křičet a útočníka kousla do prstu na ruce. Muž záhy z místa utekl.

Žena si pak přivolala pomoc. Kvůli zranění na hlavě ji záchranáři odvezli do nemocnice.

„Na místě zasahovala naše posádka záchranářů, která si do péče převzala napadenou ženu. Žena byla na místě vyšetřena a následně transportována do Fakultní nemocnice v Plzni na Borech s lehkým zraněním k dalšímu vyšetření,“ potvrdil mluvčí záchranné služby Lukáš Uherek.

Policisté zatím k události odmítli sdělit podrobnosti. „Případem se zabýváme,“ uvedla v krátkosti policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že šetření případu je na samém počátku, proto není možné k němu sdělit více informací.