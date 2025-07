Na problém na radnici upozornil opoziční zastupitel Petr Suchý z TOP 09. Doporučil, aby se provozní doba v letní sezoně prodloužila do 21. hodiny.

„Částečně k tomu došlo, protože jste se rozhodli zkrátit otevírací dobu hřbitovů. V letních měsících, kdy je vidět do půl desáté, je přece nesmysl zamykat hřbitovy v 19 hodin. Berte v potaz, že se lidé chodí na hřbitovy zklidnit, že tam chodí zavzpomínat, a v takových momentech opravdu nechce nikdo myslet na čas, jestli je tam někdo zamkne, nebo nezamkne. Prodlužte prosím v letních měsících otevírací dobu hřbitovů do 21 hodin,“ apeloval Suchý na vedení města.

Radní Jiří Šrámek z ANO vysvětloval, že změna otevírací doby byla veřejnosti prezentovaná od dubna. „Je to z provozních důvodů, protože je areál Ústředního hřbitova rozsáhlý,“ uvedl.

Podle ředitelky Správy hřbitovů a krematoria Kateřiny Šneberkové k případům uzavření lidí došlo pouze na Ústředním hřbitově. Tvrdí, že menší hřbitovy se nezamykají. „Ostatní jsou volně přístupné, zamyká se jenom Ústřední hřbitov, protože je veliký, je v něm spousta budov, je tam technologie, obřadní síň...,“ vysvětluje.

Problém jsou bezdomovci a narkomani

Ředitelka řekla, že zkrácení otevírací doby předcházelo porovnání s provozem hřbitovů jinde. „Zjistili jsme, že jsme na tom nejlíp s otevírací dobou, nicméně pro nás je finančně náročné tady udržovat ostrahu,“ sdělila. Šneberková by nově stanovenou otevírací dobu ponechala.

Navíc tvrdí, že všechny větší hřbitovní správy v republice mají otevírací dobu hřbitovů do 19 hodin. Podle ní by správě hřbitovů v Plzni k prodloužení otevírací doby nepomohlo ani to, kdyby jim radnice přidala peníze na zajištění ostrahy.

„Finanční problém není až tak dramatický. Daleko větší problém je se spoustou nepřizpůsobivých občanů, kteří se tam stahují. A čím později zavíráme, tím víc jich tady je. S městskou policií sem jezdíme ve večerních hodinách vyhánět narkomany, bezdomovce a po tom po nich uklízet není radost,“ prohlásila.

Petr Suchý se domnívá, že v případě bezdomovců nebo narkomanů jde o to vyřešit potíže s úzkou skupinou v počtu desítek lidí. „A aby se zkrátila pro běžné návštěvníky otevírací doba, protože nejsme schopni ani s pomocí městské policie vyřešit problém pár jedinců, mi připadá hodně hloupé. Myslel jsem, že to udělali kvůli tomu, aby ušetřili peníze, ale to je podle mě také scestné, když město má peněz dost. Tady se zřejmě postupuje stylem: Neumím si s tím poradit, tak to zavřu,“ uvedl.

Suchý nechápe, jak je možné, že byl někdo na hřbitově zamčený. „Snad to před tím musí někdo obejít,“ diví se.