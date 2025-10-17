V kamenolomu vybuchl střelný prach, vážně zraněný střelmistr byl pod vlivem drog

V kamenolomu v Nebílovském Borku na Plzeňsku se ve čtvrtek ozval výbuch, při němž se vážně zranil sedmadvacetiletý střelmistr. Záchranáři ho odvezli do nemocnice. Pracovním úrazem se již zabývají policisté, muž měl pozitivní test na drogy.

Střelný prach explodoval v lomu nedaleko Nebílovského Borku ve čtvrtek v půl desáté dopoledne. O případu informovaly Novinky.cz.

Při výbuchu se zranil sedmadvacetiletý střelmistr. Záchranáři ho na místě ošetřili.

„K ohlášenému závažnému úrazu v kamenolomu byly naším zdravotnickým operačním střediskem vyslány výjezdové skupiny RZP a RV s lékařkou. Muž při manipulaci s výbušnou látkou utrpěl po jejím vznícení závažné poranění v oblasti horní končetiny a jejím okolí. Po základním zajištění a ošetření poranění byl při vědomí ve stabilizovaném stavu transportován pozemní cestou na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ popsal za záchrannou službu Luboš Bouček.

Pracovním úrazem se již zabývají policisté, kteří podrobili zraněného muže testu na drogy.

„Orientační test na přítomnost a psychotropních látek vyšel pozitivně,“ upozornila policejní mluvčí Dagmar Mifková. Policisté proto nařídili i odběr krve v lékařském zařízení. Případem se dále zabývají.

