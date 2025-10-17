Střelný prach explodoval v lomu nedaleko Nebílovského Borku ve čtvrtek v půl desáté dopoledne. O případu informovaly Novinky.cz.
Při výbuchu se zranil sedmadvacetiletý střelmistr. Záchranáři ho na místě ošetřili.
„K ohlášenému závažnému úrazu v kamenolomu byly naším zdravotnickým operačním střediskem vyslány výjezdové skupiny RZP a RV s lékařkou. Muž při manipulaci s výbušnou látkou utrpěl po jejím vznícení závažné poranění v oblasti horní končetiny a jejím okolí. Po základním zajištění a ošetření poranění byl při vědomí ve stabilizovaném stavu transportován pozemní cestou na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ popsal za záchrannou službu Luboš Bouček.
Pracovním úrazem se již zabývají policisté, kteří podrobili zraněného muže testu na drogy.
„Orientační test na přítomnost a psychotropních látek vyšel pozitivně,“ upozornila policejní mluvčí Dagmar Mifková. Policisté proto nařídili i odběr krve v lékařském zařízení. Případem se dále zabývají.