Nešťastná událost se stala v jedné plzeňské restauraci u náměstí v sobotu kolem páté hodiny odpoledne.
Podle serveru Krimi-Plzeň.cz šestadvacetiletý muž vcházel do kuchyně a při tom narazil do jednoho křídla prosklených dveří. Sklo se rozbilo a větší střep se vzpříčil tak nešťastně, že číšníkovi pronikl do hrudníku.
Zraněnému muži jako první pomáhali jeho kolegové, kteří se snažili krvácení zastavit. To už na místo mířili zdravotničtí záchranáři.
„A to ve složení RZP, RV s lékařkou a také inspektor provozu. Mladý muž utrpěl závažné poranění hrudníku od porušené skleněné výplně dveří. Po ošetření byl ihned transportován při vědomí na Emergency Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ popsala za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Do restaurace přijeli také policisté z oddělení Plzeň-střed, kteří případ nakonec jen zaevidovali. „Nezjistili jsme žádné protiprávní jednání, šlo o nešťastnou událost,“ uzavřela policejní mluvčí Michaela Raindlová.