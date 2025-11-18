Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho záchranáři ihned převezli do nemocnice.
Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)
Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Nešťastná událost se stala v jedné plzeňské restauraci u náměstí v sobotu kolem páté hodiny odpoledne.

Podle serveru Krimi-Plzeň.cz šestadvacetiletý muž vcházel do kuchyně a při tom narazil do jednoho křídla prosklených dveří. Sklo se rozbilo a větší střep se vzpříčil tak nešťastně, že číšníkovi pronikl do hrudníku.

Zraněnému muži jako první pomáhali jeho kolegové, kteří se snažili krvácení zastavit. To už na místo mířili zdravotničtí záchranáři.

„A to ve složení RZP, RV s lékařkou a také inspektor provozu. Mladý muž utrpěl závažné poranění hrudníku od porušené skleněné výplně dveří. Po ošetření byl ihned transportován při vědomí na Emergency Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ popsala za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Do restaurace přijeli také policisté z oddělení Plzeň-střed, kteří případ nakonec jen zaevidovali. „Nezjistili jsme žádné protiprávní jednání, šlo o nešťastnou událost,“ uzavřela policejní mluvčí Michaela Raindlová.

