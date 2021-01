Z Austrálie zpátky do Čech. Věž pro Jana Palacha je nyní v Klatovech

Právě autor sochy Václav Fiala přišel s myšlenkou, umístit ji na veřejné prostranství ve městě u příležitosti výročí smrti studenta Jana Palacha.



Ten se polil hořlavinou a zapálil na Václavském náměstí 16. ledna 1969 a o tři dny později 19. ledna ve věku 20 let v nemocnici na následky rozsáhlého popálení zemřel.

Palachův čin měl tehdy vyburcovat společnost z pasivity a rezignace po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna.



Fiala sochu vytvořil v roce 2019, kdy se připomínalo 50. výročí Palachova sebeobětování. „V rádiu na událost vzpomínali ze všech možných úhlů. Nebylo možné dělat nic jiného,“ vybavoval si sochař.

Jeho dílo se potom na čas dostalo do Austrálie. Tam byl Václav Fiala přizvaný k výstavě v Sydney. „Mají tam rádi Čechy. Tak se rozhodli, že připomenou třicet let návratu svobodného režimu do Československa po 17. listopadu 1989. Vymysleli k tomu výstavu. Pozvali deset českých autorů. Já měl tehdy právě hotovou Věž pro Jana Palacha. Organizátoři z ní udělali hlavní symbol akce,“ popisoval umělec.

Po výstavě bylo dílo převezeno o 4 000 kilometrů dál na západní pobřeží Austrálie. „Věž vystavili na pláž Cottesloe u Perthu. A to už přišla pandemie, takže akce byla loni zkrácená. Pak se Věž pro Jana Palacha vrátila sem,“ řekl Fiala.

Plánovalo se, že dílo bude putovní a objeví se na náplavce na Smíchově v Praze, ale kvůli problémům s koronavirem byl záměr o rok odložený. „Toho jsem využil a požádal o to, abych mohl sochu instalovat v Klatovech,“ uvedl Fiala.

V dílech, která jsou spojená s konkrétními lidmi, se zaměřuje na osobnosti, které jsou mu milé. Zdůrazňuje, že tvoří abstraktní sochy.

„To nejsou pomníky. Nedělám to tak, že když se jedná o Jana Palacha, budou to plameny. To ne. K podobě soch mě vede emotivní cesta, která ovšem může být pro diváka i trochu nečitelná. V případě Jan Palacha vznikla věž mířící do nebe, které je mu věnované,“ konstatoval.

Václav Fiala řekl, že netuší, jak dlouho bude instalované dílo v Klatovech veřejně vystavené. „Ale na stálo to nebude. To v žádném případě. Není to pomník. Tady jen pokračuje příběh sochy, která cestovala a byla něčeho svědkem,“ sdělil.