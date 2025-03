Smrt ženy po porodu v domě sekty zůstane bez viníka, nestal se trestný čin

O odložení věci jako první informovaly Novinky.cz. „Trestní věc byla příslušným policejním orgánem odložena s tím, že ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak,“ potvrdila pro MF DNES státní zástupkyně Marie Čechová.

Policisté domácí porod s tragickým koncem prověřovali pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.

Dvaačtyřicetiletá žena porodila holčičku v domě, kde sídlí náboženská sekta, loni v září. S dítětem však zůstala spojena pupeční šňůrou. Druhý den zkolabovala, protože jí z těla nevyšla placenta. Záchranáři ji v kritickém stavu převáželi do nemocnice, spolu s ní i novorozence. Zatímco holčička přežila, její matka prodělala mozkovou smrt a lékaři ji po několika dnech odpojili z přístrojů.

Porod se odehrál v sídle sekty, jejímž zakladatelem je Lukáš Stančík, který si říká bůh šašek. U rodičky tehdy bylo několik členek sekty.

Lukáš Stančík Policisté vůdce sekty v souvislosti s jeho výroky obvinili z pěti trestných činů. Stíhaný byl kvůli videím na internetu, ve kterých vyhrožoval svému okolí násilím, mluvil o hromadné sebevraždě členů společenstva, vyhrožoval plaské škole i policistům, kteří ho vyslýchali. Soud nakonec část obvinění zrušil a zbytek skutků předal k dovyřízení přestupkové komisi. Nyní má na krku přečin vyhrožování předsedkyni přestupkové komisi a výtržnictví. Toho se měl dopustit, když klackem zmlátil před domem sekty muže.

Stančík, který se často prezentuje na internetu, již dříve na videu vysvětloval, proč žena podle něj zemřela. „Vypnula ji Bába šedivá, na tom se s ní Linda domluvila. Ale zároveň je to medicínsky postavené na tom, že je to mozková mrtvice. Koho byste tedy chtěli vinit z toho, že se tady stalo něco špatně? Nechceme se z toho vykroutit, ale tady vše proběhlo v pořádku. Akorát Linda si sama v místnosti v rozhovoru s Bábou šedivou řekla, že pokud Bába šedivá chce dítě, ať si raději vezme ji a dítě nechá žít,“ prohlásil tehdy Stančík.

Stejný názor má i partner zemřelé. Shodně se Stančíkem tvrdí, že Bábu šedivou mají v sobě všechny ženy, které se nějakým způsobem vzepřou svým mužům. V takovém případě je nutné Bábu šedivou z dotyčné ženy dostat, i za cenu fyzického násilí.

Stančík a jeho přívrženci se netají tím, že nemají peníze, nechodí do práce a odmítají se stát součástí sociálního systému. Tvrdí, že se snaží žít láskou v srdci a tento cit celý den rozvíjejí. Na videích ale Stančík často používá vulgarismy, lidem vyhrožuje a přeje jim rakovinu a smrt.

Holčička Evelína je nyní u pěstounů, rozhodl o tom v únoru soud. Její otec, který je majitelem domu, v němž plaská sekta sídlí, dívenku do své péče nezískal. Důvodem bylo to, že muž nemá peníze, nechodí do práce, i když má hypotéku, a soudu se nezamlouvalo také to, že v domě žije i problémový Stančík. „Výchovné prostředí u otce není vhodné pro výchovu nezletilé,“ odůvodnila soudkyně.