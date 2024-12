Za znásilnění nevlastní dcery dostal muž šest let. Ona mě vzrušuje, řekl soudu

„Krajský soud v Plzni v hlavním líčení uznal obžalovaného vinným ze spáchání pokračujícího zločinu znásilnění a zločinu vydírání. Obžalovaný byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let se zařazením do věznice s ostrahou,“ sdělila mluvčí soudu Jana Rubášová.

Součástí trestu je také vyhoštění z České republiky na dobu deseti let. „Obžalovanému byla rovněž uložena povinnost uhradit poškozené náhradu nemajetkové újmy ve výši sto tisíc korun,“ pokračovala mluvčí.

Rozsudek není zatím pravomocný. Obžalovaný Andrie Ch. se ihned proti odsuzujícímu rozsudku odvolal. Žalobce se práva na odvolání vzdal.

Podle žalobce čtyřicetiletý muž už v roce 2015 ve své domovině přinutil tehdy šestiletou nevlastní dceru, aby se svlékla. Dívka mu vyhověla, protože byla zvyklá nevlastního otce poslouchat. Pak jí podle obžaloby otčím strčil prsty do přirození, a i když mu řekla, že ji to bolí, nepřestával. Až do doby, než ho vyrušil dívčin bratr. Dceři pak vyhrožoval, že pokud někomu něco řekne, zabije jí matku.

Je to pomsta manželky, tvrdí muž

Stejný scénář se pak opakoval nejméně v deseti případech, kdy dívce bylo kolem sedmi osmi let. Muž vždy využil příležitosti, kdy byl s dívkou sám. „Vykonal na ní soulož, nutil ji k orálnímu sexu. Poškozená nebyla schopna vzhledem k jeho fyzické převaze se ubránit a ani jeho jednání ze strachu neoznámila,“ popsal žalobce.

Vše pokračovalo i v letech 2022 až 2024, kdy rodina odešla do Mariánských Lázní. „Poškozené opět vyhrožoval, že pokud někomu něco řekne, všechny je zabije. Že nemá problém si koupit pistoli a postřílet je,“ uzavřel státní zástupce. Ten pro cizince navrhoval sedmileté vězení.

Souzený muž v přípravném řízení částečně vinu přiznal. Řekl, že od dívky opakovaně chtěl, aby mu ukazovala přirození, hladil ji na něm a prováděl další věci. „Nijak jsem jí nevyhrožoval. Nevím, proč jsem to udělal, nerozumím tomu, sám jsem se při tom neuspokojoval. Ona mě přitahuje, vzrušuje. Ještě na Ukrajině to nevlastní dcera pověděla manželce. Já se jí přiznal. Žena mi řekla, že to neoznámí, ale pokud to udělám ještě jednou, že se rozvedeme,“ stojí v protokolu, který obžalovaný podepsal na policii.

U soudu ale vinu odmítl a tvrdil, že u výslechu sice překladatel byl, ale on nerozuměl, na co se ho ptají. „Ten policista bouchl do nábytku v kanceláři. Bál jsem se o rodinu, bál jsem se, že mě policista zmlátí. Bál jsem se,“ snažil se přesvědčit soudce, že jeho původní přiznání nejsou pravdivá.

„Nikdy bych ani nepomyslel na to, že bych něco takového dceři udělal,“ hájil se. Nechápe, proč ho dívka obvinila z takového zvěrstva, nejsou pro to podle něj žádné důkazy a nikdy prý nikomu nevyhrožoval. Domnívá se, že za vším stojí jeho žena.

„Viděl jsem, že si píše s jiným mužem. Když mě zavřeli, podala žádost o rozvod. Poslal jsem jí asi padesát dopisů, a nedostal jsem žádnou odpověď. Chci vědět, co je s dětmi. Nepřijela za mnou ani jednou na návštěvu. Čtrnáct dní poté, co se to stalo, začala žít s jiným mužem,“ postěžoval si muž.

Před soudem řekl, že chce, aby jeho manželka prošla psychologickým vyšetřením, protože si několikrát chtěla vzít život a moc pije. „Musela dětem nějak vyhrožovat, aby to proti mně řekly,“ domnívá se obžalovaný cizinec.