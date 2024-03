Rány pěstí, pád na chodník a smrt. Cítím se nevinný, řekl soudu recidivista

Hlaváč má v rejstříku trestů 19 odsouzení zejména za majetkovou trestnou činnost. Teď mu hrozí až deset let vězení za útok, který se odehrál před hernou u kruhového objezdu U Mrakodrapu v centru Plzně.

Eskorta dnes přivezla Hlaváče ke krajskému soudu z věznice, kde si odpykává více než dvouletý trest. Obžalovaný nezapírá, že cizince dvakrát praštil pěstí. Odmítl ale, že by měl podíl na jeho smrti.

„Šel jsem mezi bratra a toho pána, co už tu není. Co umřel. Praštil jsem toho muže jednou, pak podruhé. Zůstal jsem stát, měl jsem ruce dole. Pak ho udeřil bratr. On poodešel pozpátku, pak se nějak otočil, spadl a praštil se o sokl,“ vysvětloval obžalovaný s tím, že se cítí nevinný.

Konflikt podle něj vznikl kvůli tomu, že společně s bratrem dopoledne poškozenému sebrali mobil a zlatý řetízek, věci skončily v zastavárně. O peníze se pak obžalovaný s bratrem rozdělil. V noci pak viděl, jak Ukrajinec držel před hernou jeho bratra a chtěl, aby mu mobilní telefon vrátil.

Otok a krvácení do mozku

Podle záznamu z bezpečnostní kamery, který je součástí vyšetřovacího spisu, se po Hlaváčově druhé ráně pěstí Ukrajinec rovnou skácel k zemi. „To není možný, pane soudce. To, že jsem ho dvakrát praštil, to je pravda. Toho lituju,“ prohlásil souzený muž.

Třiatřicetiletý Ukrajinec žil před incidentem v Česku už několik let, pracoval tu, viděl zde svoji budoucnost. Když v jeho zemi začala válka, rodiče přijeli za ním. Podle posledních zpráv jejich dům na Ukrajině už z větší části neexistuje.

„Roman byl jediným dítětem svých rodičů. Prožívali a prožívají trýznivou duševní bolest. Bylo pro ně obrovským utrpením, když za synem chodili do nemocnice, viděli, že žije, ale zároveň vše nasvědčovalo tomu, že zemře. Navíc v Čechách jsou krátce, ještě nemluvili česky,“ řekla zmocněnkyně pozůstalých Martina Zoubková. Ti požadují, aby jim za prožívané útrapy kvůli ztrátě syna vyplatil obžalovaný necelé dva miliony korun.

Podle soudních znalců napadený zemřel kvůli krvácení do mozku a jeho otoku. Soudní lékař Hynek Řehulka uvedl, že při pitvě odhalili i poranění krkavice.

„K tomu může dojít při prudkém záklonu a rotaci hlavy, kdy dojde k natažení tepny a poranění o ostré výběžky obratle páteře. Takové poranění krční tepny je vzácné,“ uvedl Řehulka. Soud v případu zatím nerozhodl, hlavní líčení pokračuje výslechy svědků.