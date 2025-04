Při potyčce málem zemřel muž, pár z Ukrajiny čeká vězení a pak vyhoštění

Podle soudce Jana Špety se šestačtyřicetiletá Nadia Dmytrova skutku dopustila v úmyslu přímém, tedy že chtěla poškozeného muže z Moldavska usmrtit.

V případě jejího druha, čtyřiatřicetiletého muže jménem Dmytro Artykbaiev, šlo o úmysl nepřímý. Obžalovaný věděl, že útokem mohou poškozeného usmrtit a byl s tím srozuměn.

„Byla jednoznačně vyvrácena jejich obhajoba, že si nepamatují průběh incidentu a že oni čin nespáchali, že poškozený musel přijít už zraněný,“ vysvětlil Špeta.

Žena, které soud vyměřil 11 let ve vězení, se proti rozsudku ihned odvolala. Její přítel, který si má odpykat 10 let, si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Lhůtu si ponechal také žalobce.

Trest si mají odpykat ve věznici s ostrahou. Součástí trestu je i úhrada škody Fakultní nemocnici v Plzni a trest vyhoštění z České republiky na dobu neurčitou.

11. prosince 2024

Dvojice hrozilo za pokus o vraždu od 10 do 18 let.

Podle státního zástupce Jiřího Richtra dvojice na ubytovně v Kollárově ulici v Plzni loni 9. února popíjela s devětadvacetiletým mužem z Moldavska. Po rozepři ho pak společně napadli.

Artykbaiev podle spisu poškozeného nejméně čtyřikrát udeřil pěstí do hlavy, obžalovaná Dmytrova ho bila termohrnkem do obličeje, kopala do něj a křičela, že ho zabije. Pak ho bodla do stehna, boku a hrudníku. Napadený přežil jen díky rychlé lékařské pomoci.

Oba však tvrdí, že jsou nevinní. Vše, co je popsané v obžalobě, považují za sporné a nesouhlasí ani s právní kvalifikací.

„Myslím, že jsem hodný člověk. V České republice se mnou žádné problémy nebyly, ani pokutu jsem nedostala, nebyla jsem trestaná,“ řekla již dříve u soudu obžalovaná, která se na Ukrajině vyučila prodavačkou, pracovala i jako zdravotní sestra. Po činu nadýchala 2,3 promile alkoholu.

Tvrdí, že ten den k nim přišel Moldavan na návštěvu a společně popíjeli. „Přítel se s poškozeným začal hádat, měli mezi sebou nějaké nedorozumění. Pak mě poškozený udeřil, bouchl mě. Přítel zareagoval tak, že se začali prát. Poškozený je hromotluk, bála jsem se a víc si nepamatuji,“ tvrdí žena s tím, že netuší, kdo poškozeného pobodal.

Všichni tři aktéři byli pod vlivem alkoholu

Její partner Artykbaiev o sobě tvrdí, že je klidný člověk, který nevyhledává problémy. Když se ale Moldavan v jeho bytě choval jako by mu patřil, musel prý zasáhnout.

„Upozornil jsem ho, že Nadia je moje žena, aby k ní nenatahoval ruce, a pokud jí něco řekne, že bude mít co do činění se mnou. Pak mi dal ruku kolem krku a snažil se mě dusit. Prosil jsem ho, ať mě pustí. Spadli jsme na zem a začal jsem se bránit. To je vše,“ popsal Ukrajinec, který po zadržení nadýchal také 2,3 promile. Stejně jako jeho partnerka tvrdí, že neví, kdo poškozeného pobodal.

Impulzem pro konflikt byla výčitka ženy, že Moldavan dělá ve večerce, kam často chodí dvojice nakupovat, někdy i na dluh, ostudu. Podle ženy měl v prodejně krást. „Byla to pro nás ostuda,“ vysvětlila žena.

Také napadenému muži koloval v krvi alkohol. Naměřili mu 3,23 promile. Dnes k soudu nepřišel, není v České republice. V přípravném řízení tvrdil, že si z konfliktu nic nepamatuje.