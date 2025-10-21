U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého

„V úterý dopoledne jsme přijali oznámení o tom, že byl u jedné z plzeňských ubytoven nalezen mrtvý muž. Po našich prvotních úkonech na místě a po prohlídce těla vyšlo najevo, že muž zemřel násilnou smrtí,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Podle zjištění iDNES.cz muž ležel v parčíku před ubytovnou v městském obvodě Malesice. Podle serveru Novinky.cz je obětí asi šedesátiletý Slovák. Útočník ho nejspíš uškrtil.
Případ si převzali krajští kriminalisté. „Krátce po poledni se nám podařilo zadržet muže, který je podezřelý z tohoto protiprávního jednání. Nyní s ním provádí kriminalisté potřebné procesní úkony,“ pokračuje mluvčí.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. „Další informace zveřejníme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné,“ uzavřela Burešová.