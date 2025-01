Muže viní ze smrti spolubydlícího seniora. Přišel ke mně už zbitý, hájí se

Případ řeší Krajský soud v Plzni. Podle žalobkyně Markéty Michlové obžalovaný muž v období od 10. do 13. října 2022 v domku bez čísla popisného v Lipové na Chebsku zřejmě pěstí a kopáním fyzicky napadl tehdy třiasedmdesátiletého muže. Ten u obžalovaného v té době bydlel.

„Tím poškozenému způsobil mnohačetná poranění na hlavě, trupu a horních a dolních končetinách. Mimo jiné mu způsobil sériovou zlomeninu sedmi žeber, což způsobilo kolaps pravé plíce. Tato zranění vyžadovala lékařské ošetření. Obžalovaný ale poškozenému nepřivolal lékařskou pomoc, svlékl ho do spodního prádla a nechal ho ležet na zemi v nevytápěné místnosti,“ popsala Michlová.

Senior následně na selhání srdce zemřel. Petr Zemianek pak 14. října zavolal na tísňovou linku 155, že muž je mrtvý.

Soudce Krajského soudu v Plzni Jan Špeta hned na úvod hlavního líčení obžalovaného Zemianka upozornil, aby nebyl slovně agresivní. Zemianek byl v minulosti již několikrát odsouzen, ve vězení strávil celkem deset let a i nyní ho k soudu přivedla eskorta z vazební věznice. Důvodem pro uvalení vazby bylo to, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení.

Muž vinu odmítá, tvrdí, že je nevinný, nesouhlasí s právní kvalifikací ani s navrženým trestem. U soudu dnes odmítl vypovídat.

V přípravném řízení řekl, že nic nespáchal. „Navrhl jsem, aby vyslechli jeho syna. Nebylo to poprvé, kdy ho zmlátil. Obral ho o veškerý majetek. Ti svědci, kteří vypovídají proti mě, mě neznají. Nikoho nezajímá, co říkám. Všichni mi říkali, abych byl chlap a přiznal se. Ztratil jsem někoho, koho jsem si oblíbil. Byl to hodný člověk, nebyl vzteklý, nebyl agresivní,“ tvrdil Zemianek a dodal, že se ke starým lidem chová slušně.

„Přišel ke mě hrozně zbitý, nabízel jsem mu pomoc, že zavolám záchranku a policisty. Neřekl mi, kdo mu to udělal. Pak ale pomoc odmítl. Svlékl jsem ho, protože měl oblečení špinavé, dal jsem mu deku a šel si odpočinout. Nejsem takový, abych ho budil. Když jsem odcházel z domu, byl živý,“ popisoval muž, který před dvěma roky pracoval v Německu.

„Pak jsem skončil, nechtěl jsem, aby tam za mnou přišli policisté, to bych firmě nemohl udělat,“ vysvětloval muž, který se posléze začal živit prodejem šrotu a sběrem bylin.

„Člověk přece zničehonic nekopne toho druhého, i kdyby byl největší kretén,“ obhajoval se při výslechu. Podle jeho advokátky Jitky Hudouskové neexistuje žádný přímý důkaz, že by její klient seniora zmlátil. „Obžaloba je postavena na výpovědi svědků,“ upozornila advokátka s tím, že kriminalisté případ vyšetřovali rok, než Zemianka obvinili.

Soud bude pokračovat v příštích dnech.