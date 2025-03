V Týčku na Rokycansku mohou postavit větrnou elektrárnu, rozhodlo referendum

Výsledky referenda obec na svých stránkách oznámila přibližně tři čtvrtě hodiny po uzavření hlasovací místnosti. Pro starostu není výsledek velkým překvapením.

„Dopředu jsme udělali mezi lidmi nezávaznou anketu, z té se nám vrátilo zhruba 80 procent anketních lístků. Z nich bylo zhruba 80 procent pro povolení větrné elektrárny. Z toho jsme usoudili, že obyvatele to zajímá. Pak byla setkání s potenciálními investory, společně s městem Zbiroh jsme dělali besedu s občany,“ popsal starosta Hruška.

Elektrárně je nakloněno i vedení obce

Zájem o stavbu větrníku u Týčku mají v současné době dvě firmy – společnosti EnercoNet a PV Consulting Praha. Zatím není jasné, jak vysoký větrník by tu mohl vyrůst. To bude záležet na mnoha posouzeních včetně EIA, tedy na možném dopadu na životní prostředí. „To, že máme výsledek referenda ale ještě neznamená, že větrná elektrárna tu s jistotou musí stát. Je to první krok, úplný začátek, jinak je to běh na dlouhou trať. Nečekám, že by tu větrník stál dříve než za čtyři nebo pět let, a to mluvím o ideálním případě,“ podotkl starosta.

U nejvyšší z uvažovaných variant by konce lopatek (dlouhé až 80 metrů) v poloze horní úvrati, tedy v nejvyšším bodě od země, mohla dosáhnout výšky až 230 metrů od země.

Pokud investor získá všechna povolení a razítka, mohl by vyrůst na mýtině v okrajové části lesa v katastru Týčku. „Nekáceli bychom kvůli tomu žádné stromy, zároveň by to nebylo na louce. Naše norma, která je nejpřísnější v Evropě, stanovuje minimální vzdálenost k nejbližšímu obydlí 500 metrů. Já se zavázal, že to musí být minimálně 1 000 metrů. To dodržujeme jak směrem k naší obci, kde je to přibližně 1,3 kilometru k nejbližší budově, v sousední Třenici je to asi 1 100 metrů, do Drozdova snad dva kilometry,“ vypočítal starosta.

Místo je navíc vybrané tak, aby velká vrtule z žádného směru nerušila pohled na jednu z vizuálních dominant regionu, kterou je zámek Zbiroh. Ten stojí na vrcholu kopce. Vybrané místo je i mimo území CHKO Křivoklátsko.

Při loňském referendu v nedaleké Siré tamní obyvatelé větrníky odmítli. Firmy však mají zájem v téhle části Rokycanska větrníky stavět, protože podle studií patří mezi větrné oblasti západních Čech. Investoři proto oslovují i další obce v oblasti.

Referenda tak zřejmě budou ještě v dalších obcích. Pokud by v některých z nich dopadla hlasování ve prospěch stavby větrníků, a tyhle obce by se pak spojily, jejich pozice při vyjednávání s investory by mohla být silnější.

„Pokud by nás bylo víc, měli bychom větší vyjednávací sílu u podmínek nejen pro naše obyvatele, ale mohli bychom ji nabídnout třeba i obyvatele okolních obcí,“ vysvětlil starosta Zdeněk Hruška mladší.

Pokud na územní Týčku bude větrník stát, obec bude dostávat po dobu jeho životnosti dva miliony korun ročně, což je aktuálně přibližně třetina rozpočtu obce. Navíc by se založilo energetické společenství, do kterého obyvatelé mohou, ale také nemusejí, vstoupit. Kdo by do něj vstoupil, ročně by měl jednu megawatthodinu silové elektřiny zadarmo a další spotřebované kilowatty mají být za nejvýhodnější cenu na trhu, shrnul starosta Zdeněk Hruška mladší, co by spuštěním větrníku mohli lidé získat.