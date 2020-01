Legendární Turnerova chata na Šumavě je na prodej, majitel nemá nástupce

Jde o součást rozsáhlejší generační výměny na Šumavě, kde se komerčních objektů kvůli odchodu do důchodu zbavují majitelé, kteří je získali v 90. letech, uvedl realitní makléř Jiří Zuda, který má prodej na starosti.

Turnerova chata je jediná veřejnosti přístupná v 1. zóně národního parku.

„Leží uprostřed nejznámější naučné stezky Povydří. Chata je ve všech turistických průvodcích, mapách či knihách o Šumavě již od roku 1878 zmiňovaná jako přirozená turistická zastávka. Nyní kolem ní prochází více než 260 tisíc turistů za rok,“ popisuje Zuda.

Láká i na výtěžnost investice. Majitelé měli z tamního podnikání ročně 2,5 až tři miliony korun čistého. „Pokud ji majitel provozuje sám, je zaručená rychlá návratnost investice,“ tvrdí makléř.

Jednání se čtyřmi zájemci potvrdil majitel chaty Jaroslav Zelinger, který byl do odchodu na Šumavu před dvaceti lety typický Pražák bydlící ve vilové čtvrti Hanspaulka.

Vše se změnilo při premiéře filmu Kolja v roce 1997.

„Nikdy jsem nebyl na Šumavě a ptal jsem se tedy, odkud jsou ty krásné záběry na balvanech. Někdo mi řekl, že to je řeka Vydra. Jel jsem tam tedy na výlet, dal jsem si tam jídlo, viděl jsem, že chata je zanedbaná, říkal jsem si, kdybych nemusel do práce, přespím tu,“ líčí.

Po dvou letech se u piva od kamaráda dověděl, že Družstvo mechaniků v likvidaci chatu prodává. „Pracoval jsem v českoamerické developerské firmě, peníze jsem měl, a chatu jsem tedy koupil,“ vypráví majitel.

Tehdy mu bylo 50 let a říkal si, že v důchodu by tam třeba mohl bydlet. „Udělal jsem to spíš z romantiky. Myslel jsem si, že tam správce zůstane a chata bude fungovat dál,“ popsal.

Nájemce ale chatu provozoval způsobem od deseti k pěti a dopadlo to tak, že neplatil ani elektřinu. Nakonec Zelinger se svou přítelkyní Klárou, dnes už manželkou, odešel na Šumavu a téměř dvacet let chatu provozovali sami.

Majitel nemá Turnerovu chatu komu předat

Několikrát dokonce získali titul kvality Grand Restaurant. Úspěch měl Zelinger i navzdory tomu, že v pohostinství nikdy nepracoval.

„Předtím jsem pouze během šesti měsíců prošel rekvalifikací kuchař-číšník, kde byli většinou lidé z úřadu práce,“ vylíčil Zelinger, který majetek nemá komu předat.

„Dcera je vdaná v Itálii, syn je ženatý v Anglii, další syn je ženatý v Bruselu, nikdo z nich nemá zájem v tradici pokračovat,“ vysvětluje muž, který loni oslavil sedmdesátiny.

I když chatu prodá, Šumavu opustit nechce. „Po prodeji tu chceme ještě chvíli bydlet, než si najdeme nebo postavíme nové bydlení,“ líčí Zelinger.

„Od té doby, co chatu neprovozujeme, manželka zpracovává lesní ovoce a prodává ho do 45 filiálek jednoho z obchodních řetězců, také balíme sušené houby. To abychom se nenudili, protože jsme zvyklí se hodně otáčet. Manželka na chatě každý den od šesti hodin vařila pro kolemjdoucí. Třeba ve svátek Cyrila a Metoděje prošly kolem dva až tři tisíce lidí,“ vypráví Zelinger.

Ten je přesvědčený i o tom, že oběma přestěhování z Prahy zdravotně velmi prospělo.