Zvířata se osvěžují v bobřích tůních, fotopast zachytila koupající se laň

Před více než 15 lety postavil bobr hráz na Kateřinském potoce u Hošťky. Většinu území tam před dvěma roky koupili ochranáři a vývoj lokality nechávají jen na přírodě.

Fotopasti, které tam nainstalovali, v posledních horkých dnech zaznamenaly mnoho zvířat, která se do Kateřinského potoka přišla nejen napít, ale také zchladit.

„Po lani jelena evropského, malém kolouchovi i jelenovi, černém čápovi, volavce a rodince divokých kachen zachytila naše monitorovací fotopast u napajedla rodinku vzácných jeřábů popelavých. Naši radost z tohoto ‚úlovku‘ umocňuje i skutečnost, že jeřábi se k nám chodí koupat od souseda, kde v mokřadu hnízdili,“ popsal Karel Makoň z Dobrovolnického ekologického spolku DESOP a šéf plzeňské záchranné stanice živočichů..

Tím, že bobr na potoce postavil hráz, nejen že zadržel vodu v krajině, ale ta se tam také přirozeně čistí.

„Bobr na původním mokřadu hospodaří dobrých patnáct, ale spíše ještě více let. Když propojíte vodu, slunce, flóru, dostanete tam hmyz, faunu. Je to nejen obří čistírna a zásobárna podzemní vody, ale je to také biotop, kvalitní místo k životu pro zvířata i rostliny. Zvěř se tam stahuje,“ vysvětlil Makoň, proč se vzácní jeřábi popelaví zahnízdili právě v sousedství a objevují se i v biotopu.

V roce 2021 ochránci přírody díky finanční podpoře od sponzorů rozšířili své území na celkem 13 hektarů.