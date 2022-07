Plzeň zkouší zavést popelnice s fialovým víkem pro olej z kuchyní

Zhruba dvacet nádob se objevilo v oblasti Červeného Hrádku, Újezdu a Bukovce. Lidé do nich mohou odkládat použitý olej, pokud jej nalijí do plastových lahví.

Nové popelnice na území městského obvodu Plzeň 4 mají fialová víka.

Starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO) řekl, že rozmístění nádob na olej inicioval odbor životního prostředí magistrátu. „Rádi jsme na to kývli. Snažíme se informaci o nových nádobách dostat do povědomí lidí. Věřím, že občané budou nádoby využívat k účelům, ke kterým slouží,“ uvedl.

Starosta řekl, že v Červeném Hrádku a Újezdu lidé hodně třídí odpad. „Pokud to bude fungovat tam, pak by se nádoby na použitý olej mohly rozšířit do dalších oblastí,“ plánuje.

Doufá přitom, že se „olejové popelnice“ v dohledné době objeví také v Doubravce nebo Lobzích. Podle starosty je v plánu na celém území městského obvodu vybudovat takzvané separační body s nádobami na různé druhy odpadu a právě tam by lidé mohli nosit i použitý olej.

Nicméně v Plzni se už jeden pokus rozmístit v části města nádoby na použitý olej z domácností odehrál. A nedopadl dobře. Dva roky se nová praxe zkoušela v několika oblastech městského obvodu Plzeň 3 a nakonec byly nádoby staženy.

První pokus skončil po dvou letech

„Protože do nádob byl mimo jedlých tuků a olejů odkládán směsný odpad, bioodpad a mnoho dalších věcí, které do těchto nádob nepatří. Tím se značně komplikoval sběr,“ informovali zástupci odboru životního prostředí.

Ve sběrných dvorech, které provozuje Čistá Plzeň, se oleje a tuky shromažďovat daří. Společnost uvádí, že vybrané množství se zvyšuje. Za loňský rok tam lidé odevzdali 2,7 tuny olejů a tuků, které putovaly k dalšímu využití.

Vyčištěný a recyklovaný potravinářský olej se používá například při výrobě paliv pro letadla. Výrazným přínosem odevzdávání použitých olejů a tuků ke zpracování je snížení jejich množství v odpadních potrubích, kde dělají problémy.

Například Vodárna Plzeň koncem minulého roku připomínala, že tuk z pánví nepatří do kanalizace, protože v ní páchá škody. „Způsobuje ucpávání kanalizace a s tím související škody za miliony korun. V kanalizaci totiž ztuhne a nabalí se na něj nečistoty jako ubrousky, hygienické potřeby, zbytky textilu a podobně. Vytvoří se krusta, která brání průtoku a může způsobit zpětné zatopení nemovitosti vodou z kanalizace,“ uvedla Nina Havlová z Vodárny.

Speciální popelnice jsou i v Rokycanech

Nádoby na použitý olej a tuky mohou využívat v Plzeňském kraji například obyvatelé Tachova nebo Rokycan. Tamní místostarosta Jan Šašek (ODS) je přesvědčený, že rozmístění nádob ve městě má smysl. „U nás je dlouhodobě možné použité oleje a tuky odevzdávat ve sběrném dvoře. Zároveň máme už druhým rokem na to ve městě zhruba patnáct speciálních nádob upravených tak, aby tam nebylo možné házet cokoliv jiného,“ uvedl Šašek.

Připustil, že mezi plastovými lahvemi s použitým olejem se objevují i jiné druhy odpadu. „Občas se tam objeví i motorový olej, který patří do nebezpečného odpadu, a samozřejmě tam někdy lidé naházejí i směsný komunální odpad. Ale to se vytřídí. Zatím nemáme tak špatné zkušenosti, které by nás od rozmístění nádob na použité oleje z domácností odradily,“ konstatoval místostarosta.

14. února 2018