Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

  9:54,  aktualizováno  9:54
Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů. Jak k pádu došlo, zjišťují policisté. Žena byla opilá.
Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...
Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na střechu kotelny. (16. ledna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

K události na sídlišti ve Třemošné vyjížděli hasiči v noci ze čtvrtka na pátek před jednou hodinou ráno.

„Zasahovali jsme u záchrany osoby, která spadla, případně skočila, na střechu kotelny u panelového domu. K zásahu jsme použili výškovou techniku, lezce a záchrannou vanu podvěšenou pod výškovou technikou,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.

Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

Poté, co ženu snesli dolů, si ji do péče převzali záchranáři. „Ženu jsme na místě ošetřili. Po stabilizaci životních funkcí a imobilizaci jsme pacientku transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ uvedl za záchrannou službu Martin Štěpán. Dodal, že ženu převáželi ve vážném stavu.

Jak přesně a za jakých okolností k pádu ženy z bytového domu došlo, zjišťují policisté z Plzně-venkova. Zatím není jasné, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo žena skočila úmyslně.

„Provedená dechová zkouška byla s výsledkem kolem dvou promile,“ doplnila informace k případu policejní mluvčí Eva Červenková.

