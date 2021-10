Zastupitelé prodali pozemky jednomu z nich za zlomek ceny, stíhá je policie

“Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se případem nevýhodného prodeje pozemků zabývali od loňského května. Na konci letošního srpna podali návrh na podání obžaloby na celkem sedm osob,“ uvedla mluvčí policie Eva Červenková.

Jedná se o zastupitele Třebčic včetně starosty. Podle policie se dopustili přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Čtyři muži ve věku 72, 46, 45 a 47 let a dále tři ženy ve věku 56, 55 a 67 let v dubnu 2019 schválili kupní smlouvu na prodej pozemků o výměře téměř 10 hektarů jednomu z nich, šestačtyřicetiletému muži. A to za částku 97 tisíc korun. Porušili tím podle zákona jim uloženou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Svým jednáním způsobili značnou škodu,“ dodala mluvčí.

Podle znaleckého posudku cena prodaných pozemků přesahovala šest milionů korun. Zastupitelům nyní hrozí až pět let vězení.