Nebezpečné zastávky čeká přestavba, na Klatovské třídě ubude jízdní pruh

Ve směru do centra budou v první etapě ponechány dva jízdní pruhy. „Tramvajové zastávky nevyhovují, jsou úzké, krátké, nezvládají nával cestujících, chybí ochrana čekajících, tedy třeba zábradlí,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.

Impulsem pro řešení byla i dopravní nehoda, při které v říjnu 2021 zemřela chodkyně.

Podle Tolara by snížení počtu jízdních pruhů z centra města na Bory ze dvou na jeden nemělo zhoršit provoz v oblasti. „Matematické výpočty ověřily, že toto řešení by nemělo mít významně negativní dopad na plynulost automobilové dopravy. Bude doplněno zábradlí na zastávkové ostrůvky a vyměněna světelná signalizace v křižovatce,“ uvedl.

Tramvajová trať zůstane v původní trase. V důsledku rozšíření nástupního ostrůvku silnice ubere zhruba 80 centimetrů z chodníku na straně k památníku T. G. Masaryka. „Odhad nákladů stavby je zatím do 20 milionů korun včetně světelné signalizace,“ doplnil Aleš Tolar.

Reálně by se mohlo s úpravou nebezpečné lokality začít v roce 2025. Náměstek tvrdí, že zatím není možné snížit u zastávky počet jízdních pruhů ze dvou na jeden i ve směru do centra města. Odvolává se přitom na stanovisko policie, Ředitelství silnic a dálnic i doporučení dopravních specialistů města, kteří se obávají výrazného zhoršení průjezdu aut od křižovatky Na Belánce.

Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 je přesvědčený, že úprava zastávky je přesně ta příležitost, kdy by se mohl ubrat jeden jízdní pruh i směrem do centra. „Myslím, že je to jedno z opatření, která je možné udělat na obou stranách - i z toho důvodu, že vznikl západní okruh, který odvedl z Klatovské třídy část tranzitní dopravy,“ uvedl.