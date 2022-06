Tramvajový pás v plzeňském Bolevci rozkvetl, slunce jej zbarví dočervena

„Ozelenění tramvajové trati rozchodníky je na základě doporučení a konzultací s odborníky. Teď jsou žluté, pokud na ně bude dlouho svítit slunce, změní barvu. Zčervenají. Stejně jako rostliny na zelených střechách stánků u Paluby Hamburk,“ řekla Radmila Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Loni na podzim stavební firmy vytrhaly koleje a odstranily i původní štěrk z podloží od křižovatky se Studentskou ulicí až ke konečné v Bolevci. Nové kolejiště je jako první v Plzni stavěné na jízdu tramvají rychlostí až 70 kilometrů v hodině.

„Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže ztlumí hluk a vibrace,“ upozornil při zahájení stavby náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Letos na jaře nejprve při týdenní výluce položili dělníci do kolejiště vrstvu, která zadržuje dešťovou vodu. Pak po nich nastoupili zahradníci a celý úsek osázeli nenáročnými suchomilnými rozchodníky, které nepotřebují žádnou speciální péči.

Kromě toho, že zlepšují vzhled kolejiště, přispívají k ještě většímu tlumení hluku od tramvají a pohlcování prachu. „Po prvním zatravněném úseku trati ve Slovanské aleji jsme se v Plzni po letech dočkali další zelené tratě,“ uvedl po ukončení prací Vozobule.

Rekonstrukce téměř kilometrového úseku trati do Bolevce stála přes 63 milionů korun. V současné době není v Plzni připravený žádný další projekt ozelenění kolejiště.

Na Slovanech ale vznikají obří zelené střechy na nových halách rekonstruované tramvajové vozovny. Jejich plocha dosáhne podle projektu 13,5 tisíce metrů čtverečných, patří mezi největší projekty zelených střech v Česku.

Kromě toho, že zlepší klima i pro nejbližší okolí, dešťová voda ze zelených střech bude stékat do zásobníků a dopraváci ji použijí například v myčce tramvají. Přestavba vozovny ze začátku 70. let minulého století vyjde asi na 1,7 miliardy korun, EU by na ni měla přispět 720 miliony korun.