Cestovatel míří na další expedici, auto do Afriky mu sestavuje Loprais

Tomáš Vaňourek a Linda Piknerová už teď měli být v Africe. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru však expedici po stopách legendární dvojice Hanzelky a Zikmunda odložili na říjen. „Snad už na podzim vyrazíme,“ doufají.

Pro Vaňourka jde o druhou cestu, která kopíruje výpravu H+Z. První prožil se svým kamarádem Lukášem Sochou.

„Pokračování zařídil vlastně pan Zikmund. Loni nás k sobě pozval na kávu. Setkání s ním bylo úžasné. Řekl nám, že jsme pro něj objevitelé, díky kterým znovu viděl svět. Během hovoru nám nenápadně naznačil, že přece absolvoval ještě jednu expedici,“ líčil Vaňourek, který pochází z Plas.

Čtrnáct dní mu jeho slova stále zněla v uších. Nakonec vytáhl mapy Afriky a Ameriky, aby se podíval, kam se tehdy ještě neznámá dvojice inženýrů mezi léty 1947 až 1950 vlastně dostala.

„Říkal jsem si, že by to bylo za současných podmínek v některých státech opravdu komplikované. Ale zároveň mi to přišlo jako skvělá výzva,“ pokračoval. Nakonec sehnal nadšence, kteří ho v dalším bláznivém nápadu podpořili.

Jeho parťák Socha však tentokrát na projekt Zikmund101 kvůli pracovním a osobním záležitostem nekývl. Vaňourek získal kontakt na politoložku Piknerovou z Plzně, která se dlouhodobě věnuje právě Africe a mimo jiné se v minulosti podílela na výstavě o Zikmundovi.

„Ve svém oboru patří k velmi uznávaným. Proto máme každý jiný úkol. Ona má na starosti ekonomicko-diplomatické otázky, já zviditelnění odkazu Hanzelky a Zikmunda, který patří k českému kulturnímu dědictví,“ nastínil.

Prakticky to znamená, že větší část cesty nepojedou společně, ale každý po své ose. „Nemá třeba cenu Lindu vláčet po poušti, kde budou extrémní podmínky. Mezitím může svůj potenciál raději využít v místech jako je Rabat a dalších, kde bude sbírat data pro tuzemské instituce a univerzity nebo analyzovat tamější trh,“ popsal.

Součástí projektu je také prezentace českých značek a produktů, případně domlouvání kontraktů. „Opravdu mě těší, že se nám díky tomu podařilo zajistit více než pět tisíc pracovních míst v Čechách. Nechceme podniknout jen neobyčejnou výpravu, ale dát ji smysluplný přesah,“ doplnil Vaňourek.

Na první expedici s sebou vezl 160 dobových snímků, které H+Z pořídili. On a jeho parťák pak místa navštívili a zdokumentovali, jak se za více než 50 let změnila. Stejný scénář chystá dobrodruh letos.

Plánovaná trasa měří 70 tisíc kilometrů

„Vybírali jsme ze zhruba dvaceti tisíc snímků. Tehdy ještě Hanzelkovi se Zikmundem nikdo moc nefandil, a tak neměli ani tolik finančních prostředků. Zpětně je pak mrzelo, že nepořídili víc snímků. Například za úplatek přenocovali na vrcholu Cheopsovy pyramidy. Mohli udělat asi jen patnáct fotek, na víc neměli peníze,“ řekl.

Právě proto chce jednotlivé lokality zachytit detailněji, plánuje tvořit i videa za použití 3D technologie. „Ještě se zapojím do výzkumu pro brněnskou Masarykovu univerzitu. Budu fotit a natáčet různé geografické útvary,“ uvedl.

Trasa vede přes dva kontinenty a měří přibližně 70 tisíc kilometrů. Součástí příprav je rovněž intenzivní fyzický trénink. „Tomáš tráví minimálně pětkrát týdně čas v posilovně. Nachodil už tisíce kilometrů, pravidelně spí venku. Zatímco já si zlepšuji kondici běháním a boxováním,“ upřesnila Piknerová.

TOMÁŠ VAŇOUREK vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, magisterský titul získal na provozně-ekonomické fakultě, později k němu přidal ještě bakalářský na univerzitě v portugalském Lisabonu

v roce 2018 vyrazil se svým kamarádem Lukášem Sochou po stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

dobrodruzi kopírovali druhou expedici H+Z, během níž navštívili 32 zemí a urazili skoro 130 tisíc kilometrů LINDA PIKNEROVÁ vystudovala politologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v roce 2012 dokončila doktorské studium

zaměřuje se na Afriku, mimo jiné je členkou Asociace afrických studií

pravidelně komentuje pro ČRo Plus a Deník Referendum

Cestovatelé dostanou speciálně upravené auto, kterém jim přímo na míru sestavují Karel a Aleš Lopraisovi. „To je úplně výjimečná věc. Oni vůz prověřili na rallye Dakar. Plní se mi klukovský sen. Kolikrát se v noci vzbudím, nemůžu tomu uvěřit a jen se směji,“ přiznal Vaňourek.

Lopraisovi na automobilu aktuálně pracují ještě ve Frenštátu, pak ho převezou do Plzně. „Dali mu nový motor, vyměnili převodovku a zbavili co nejvíce elektroniky, aby ho mohli místní opravit někde na koleni. Musí přejet Núbijskou poušť i Andy. Zároveň bude předělané tak, abychom na jeho střeše mohli s týmem stanovat,“ sdělil.

Plzeňský rodák Miroslav Zikmund, který letos oslavil 101. narozeniny, se stane supervizorem projektu. „Podporuje nás. Dává nám řadu praktických rad. Překvapilo mě, že některé postupy platí i po sedmdesáti letech. Pak bude sledovat samotnou expedici. Jestli nebudou platit žádné restrikce, vyrazit bychom měli v říjnu. Nejvíc se těším na to, až usednu za volant. A doufám, že panu Zikmundovi přivezeme svědectví také z míst, kam se z různých důvodů nikdy s jeho kamarádem nedostali,“ uzavřel.

