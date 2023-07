TEST KEMPŮ: Málo známé Nepomucko láká na rybníky i atmosféru jako v osadě

Kemp Nový rybník

Středně velký kemp Nový rybník se nachází mezi Nepomukem a Žinkovy v malebné kopcovité krajině. Na své si přijdou milovníci turistiky, protože je zde hustá turistická síť. Návštěvníci si mohou udělat krátkou procházku do dvou kilometrů vzdáleného historického města Nepomuk, dále na dominantu Nepomucka, kterou je zámek Zelená hora, jenž je znám jako působiště Černých baronů, ale také do nedalekých Žinkov.

Autem si lze zajet na 30 kilometrů vzdálený zámek Kozel, hrad Švihov či Rabí u Sušice. Přímo u kempu vede naučná stezka i značené cyklistické trasy. Samotný kemp nabízí koupání v přírodním rybníku s upravenými písečnými plážemi a skluzavkou. Kdo má chuť, může si zapůjčit šlapadla a powerboard či si zarybařit. V areálu je také dětské hřiště a sportoviště na hraní minigolfu, fotbalu, volejbalu a tenisu.

Ceny občerstvení pivo 29 Kč/0,5 l palačinka s tvarohem 130 Kč polévka 45 Kč smažený sýr 85 Kč kuřecí řízek 110 Kč

Kemp nabízí ubytování ve stanech, chatkách, karavanech či obytných automobilech, pro které je v kempu 80 míst s přípojkami. Cena na jednu noc za dva dospělé a dítě je 220 korun, auto stojí 70 korun, ve stanu se vyspíte za 200 korun na noc a v chatce za 60 korun.

Přímo v areálu je restaurace s celodenní nabídkou jídel a zároveň i prodejna se základními potravinami. Ty si ale musíte objednat den předem. Ceny jídel jsou přijatelné. Například za šumavskou kotletu se šťouchanými bramborami nebo za hovězí štěpánskou pečeni s rýží se účtuje 145 korun, zapečená palačinka s tvarohem stojí 130 korun a polévka 45 korun.

V areálu mají ubytovaní zdarma wi-fi připojení, mikrovlnnou troubu, na recepci stojí pračka, a v chatkách jsou rychlovarné konvice a ledničky. Sociální zařízení je čisté a moderní, sprchy fungují na automat za 40 korun.

Kdo si chce na dovolenou s sebou vzít i domácího miláčka, zaplatí za něj 50 korun za noc.

Nouze není ani o kulturu. Hudební léto nabízí každý týden minimálně jeden koncert.

Autokemp Hnačov

Ze tří navštívených největší a také nejlépe vybavený Autokemp Hnačov leží nedaleko Klatov na břehu rybníka o rozloze 68 hektarů. Je obklopen překrásnými lesy a nádhernou přírodou.

Zájemci o ubytování si mohou vybrat ze tří typů chatek, jejichž cena se pohybuje od 520 do 680 korun za noc. Ubytovat se lze i ve svých vlastních stanech, obytných přívěsech a karavanech. Cena za dva dospělé a dítě je 160 korun plus za auto 40 korun, za stan je to rovná stokoruna.

Také tady můžete trávit dovolenou se svým psem či kočkou. Za každého zaplatíte 60 korun na noc.

Ceny občerstvení polévka 50 Kč znojemská pečeně a houskový knedlík 160 Kč vepřová panenka s pečeným bramborem 230 Kč

Kemp má dva druhy sociálního zařízení. Uprostřed kempu jsou zděné WC a sprchy, nové dřevěné sociálky jsou u lesa. Sprchy se spouštějí po vhození mince v hodnotě 20 korun. V celém areálu je čisto a uklizeno.

Kromě plavání v rybníku je k dispozici bazén (požární nádrž) s čistou vodou, milovníci sportů si mohou půjčit surf, šlapadla, lodičky, koloběžky, je zde také vlek pro wakeboard, hřiště pro volejbal a nohejbal a dětské hřiště s prolézačkami.

V restauraci s terasou se zájemci mohou stravovat po celý den. Snídaně je ale nutné si předem objednat. Ceny jsou tu relativně nízké, kvalita jídel výborná. Polévka je za 50 korun, znojemská pečeně a houskový knedlík za 160 korun, vepřová panenka s pepřovou omáčkou a pečeným bramborem stojí 230 korun. K rychlému občerstvení slouží kiosek na konci kempu.

Samozřejmostí je wi-fi připojení zdarma, uzamykatelná lednice a dětský koutek v budově.

Z kempu lze vyrazit pěšky a na kolech po značených stezkách do Klatov, Nepomuka či Sušice. Nebo si večer zajít do letního kina v Neurazech, do Klatov, Sušice či Makova.

Autokemp Valcha Zavlekov

Autokemp Valcha Zavlekov je na půli cesty mezi Horažďovicemi a Klatovy. Je o něco menší a oblíbený hlavně majiteli karavanů, kteří tu mají své vozy postavené celoročně a vybavené stálými dřevěnými předsíněmi. To dává i kempu atmosféru osady. Areál láká na přírodu šumavského podhůří a blízkost Pootaví.

Ceny za ubytování jsou tu velmi nízké. Za dva dospělé a dítě chtějí 100 korun plus za auto 50 korun, za stan 80 korun a chatku od 400 do 600 korun. Kdo chce, může dovolenou trávit také v mobilheimu, karavanu či v obytném automobilu.

Ceny občerstvení bramborák 55 Kč klobása 70 Kč smažený sýr 95 Kč pizza 155 Kč

Domácího mazlíčka si vzít s sebou také můžete, za noc vám za něj naúčtují 50 korun.

V areálu není žádná restaurace, ale pouze kiosek. V něm dostanete například bramborák za 55 korun, klobásu za 70 korun, smažák za 95 korun či pizzu za 155 korun.

Kemp nemá úplně moderní a nové záchody a sprchové koutky, ale jsou čisté a můžete je bez obav použít. Pro sportovce je v areálu hřiště na volejbal a nohejbal, zahrát si lze stolní tenis, fotbálek či šipky, děti mají trampolínu. Ze služeb je k dispozici pouze kuchyňka.

Každý pátek hraje v kempu živá hudba, ve středu a v sobotu je navíc diskotéka. Z výletů do okolí je zajímavá návštěva Dvora Krutěnice, kde je možné svézt se na koních, střelnice Ústaleč či zříceniny tvrze Zavlekov.