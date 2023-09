Z autobusu rovnou na vlak. Nádraží v Klatovech se změní v moderní uzel

Předběžné odhady na přestavbu se pohybují kolem 180 milionů korun. Přestupní terminál v Klatovech bude největší z těch, které kraj dosud postavil, srovnatelný s terminálem u plzeňského hlavního nádraží.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek vysvětlil, že co nejkratší přestupy mezi autobusy a vlaky jsou způsobem, jak zatraktivnit veřejnou dopravu pro co nejvíce lidí.

„Víme, že lidé nejsou příliš ochotní chodit při přestupech daleko a v Klatovech je to kolem 450 metrů. Navíc stávající autobusové nádraží je soukromého majitele. Už nyní některé spoje zajíždějí až k vlakovému nádraží v Klatovech, ale není tam dostatečná kapacita pro odstavování autobusů, protože tam parkuje hodně aut, uvedl Čížek.

Místo podle něj musí dostat koncepci. „Oddělíme autobusy a osobní auta už při příjezdu a pak i parkování. Chceme, aby lidé, kteří přijíždějí z okolí v autech, mohli parkovat u nádraží a dál pokračovat vlakem. Zároveň potřebujeme, aby nedocházelo zejména v ranní dopravní špičce k dopravním komplikacím, proto budou autobusy a auta najíždět a odjíždět od nádraží po různých komunikacích,“ shrnul Čížek.

Auta budou mít k dispozici velké parkoviště.

Dojde také na rekonstrukci nádražní budovy

Kromě výstavby terminálu plánuje Správa železnic v příštím roce zahájit dvouletou rekonstrukci památkově chráněné nádražní budovy. „Rekonstrukce by podle současných předpokladů měla začít v průběhu letních prázdnin. V budově bude nově i zázemí pro řidiče autobusů z nového přestupního terminálu,“ uvedl Pavel Tesař ze Správy železnic.

V cenách roku 2020 byl odhad nákladů rekonstrukce budovy a nástupiště téměř půl miliardy korun. Budova dostane nové fasády i střechu, aby se co nejvíce vrátila její původní podoba. Projekt počítá s úpravou hlavní haly včetně veřejných toalet. V mezipatře bude nové zázemí pro řidiče autobusů, ze severní části budovy se do prvního patra přestěhují lékařské ordinace, které nahradí nevyužívané noclehárny. Nově k nim bude přístup výtahem.

V severním křídle budovy zůstanou potřebné technologie a zázemí pro zaměstnance Správy železnic. V jižním křídle nádražní budovy zůstanou byty.

Architekt Jakub Kynčl z brněnské kanceláře Knesl+Kynčl architekti řekl, že se při projektování přestupního terminálu od samého počátku snažili oddělit autobusovou a automobilovou dopravu.

„Vyhověli jsme požadavkům města, kvůli sídlišti se dělal delší nájezd autobusů a muselo se zasáhnout i do zelených ploch. Stavba sama o sobě by neměla být složitá. Je v jedné výškové úrovni, snažili jsme se i o kombinaci materiálů, budou tam použité třeba krásné žulové kostky. Požadavky památkářů nebyly pro nás až tak složité. Navázali jsme na stavbu krásné nádražní budovy z 50. let minulého století, na historickou logiku symetrie, a k tomu přidali soudobý výraz. Jedním z požadavků bylo velké množství krytých autobusových zastávek terminálu,“ vypočítal architekt Jakub Kynčl.

Kraj si už na počátku příprav dohodl s Českými drahami předkupní právo na pozemky. Součástí projektu terminálu jsou nejen velké zastřešené plochy nástupišť, ale také cyklostezka, chodníky a jejich osvětlení. Krajští zastupitelé uvolnili prostředky na předfinancování terminálu, kraj bude žádat i o dotaci.

„Terminál je řešený tak, že počítá i s provozem náhradní autobusové dopravy v případě výluk a zajížděním městských autobusových linek, které budou mít stanice co nejblíže nádraží,“ nastínil Pavel Čížek, jak by to v závěru roku 2025 mělo vypadat na novém přestupním terminálu.