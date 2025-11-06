„Zvířata byla chována v otřesných podmínkách, byla zanedbaná a v chovných prostorách bylo značné množství nebezpečných předmětů,“ popsal úterní zásah u chovatelky ze Starého Sedliště mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Upozornil, že žena chovala zvířata i přesto, že to má od roku 2020 zakázané. „Vzhledem k těmto skutečnostem byla zvířata ihned odebrána do předběžné náhradní péče,“ upozornil mluvčí.
Podnět, že v domě chovatelky není vše v pořádku, dostali veterináři od útulku v Tachově a místních dobrovolných hasičů, kteří v domě o víkendu hasili požár.
„Kontrola v chovu objevila více než 50 zvířat ve zcela nevyhovujících podmínkách. Jednalo se o 10 dospělých psů, 11 štěňat, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, dvě myši, pět králíků a 25 morčat. Ve zcela nevyhovujících prostorách chovu se nacházelo velké množství předmětů, o něž se mohla zvířata poranit,“ pokračuje mluvčí.
Veterináři okamžitě na místě navrhli, aby zvířata byla umístěna do předběžné náhradní péče, což následně úředníci z Tachova zajistili. Zvířata skončila v několika útulcích. Na chovatelku podala veterinární správa trestní oznámení.