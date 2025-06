Nebyl v tom úmysl, řekl senior souzený za vraždu muže ranou přímo do srdce

Souzený Jiří Chmelarčík prohlásil, že se necítí být vinen v tom smyslu, že by měl v úmyslu někoho zabít, nebo někomu ublížit. „Neodpovídá to skutečnosti. Zabít jsem ho zabil, to je jasný. Ale nebyl v tom přímý ani nepřímý úmysl,“ řekl senior.

Tragédie se stala 19. října odpoledne. Mladší z mužů parkoval na lesní cestě u osady Jedlina a senior se rozčiloval, že špatně parkuje.

„Po předchozí slovní rozepři obžalovaný namířil vycházkovou holí délky 95 centimetrů se skrytou čepelí délky centimetrů směrem k poškozenému a následně jej bodl,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Rána zasáhla šestapadesátiletého muže přímo do srdce. „Způsobil mu ránu přibližně 20 milimetrů, tím došlo k vnitřnímu krvácení a k okamžité smrti. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že věděl, že bodnutím do hrudníku může způsobit smrtelné zranění,“ dodal Rykl.

Partnerka zraněného muže okamžitě volala policistům. I když hlídka, která na místo hned přijela, poskytovala muži s pomocí operátorky na lince 155 laickou resuscitaci a následně si ji převzali záchranáři, muže se jim zachránit nepodařilo.

„Zranění bylo natolik závažné, že naši lékaři přes veškerou snahu museli konstatovat exitus,“ informovala tehdy mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Útočník odjel po incidentu pryč, hlídky ho ale zhruba za hodinu zadržely v nedaleké obci. Muž se nyní nachází ve vazbě.

Státní zástupce pro něj požaduje za vraždu desetiletý nepodmíněný trest ve vězení se zvýšenou ostrahou. Pozůstalí chtějí jako nemajetkovou újmu celkem téměř 3,5 milionu korun.