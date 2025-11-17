Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata, ale i dospělé jedince, by si nejraději už domů odvezli zájemci z řad veřejnosti. Zatím však mají smůlu.

„Ti jsou boží, kdy budou nováčci k adopci? ... Máte ještě štěňátka volná? Bull fenka je jak stará? Kde o ní najdu info? ... Caesar, láska na první pohled... Dobrý večer, mám zájem... Ty štěňátka jsou božánci, hned bych si jedno vzala,“ reagují lidé na sociální síti pod příspěvkem Psího útulku U Šmudliny Tachov-Vítkov o nových zvířecích přírůstcích.

„Lidi nám volají, píšou komentáře a ptají se, kdy si bude možné adoptovat pejska. No není to tak jednoduché. Pejsci byli odebráni úředně, a to znamená, že úřady také musí schválit, že mohou jít do nových domovů. A to u všech pejsků včetně štěňat,“ vysvětluje provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Roztomilost sama. Jedno z 11 odebraných štěňat na Tachovsku.
Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali chovatelce ze Starého Sedliště. Zájemci si je zatím adoptovat nemohou.
Kromě psů odebrali chovatelce také morčata, myši, křečky, potkany a šneky.
Nabádá proto všechny zájemce, aby byli trpěliví. „Opravdu nemá smysl volat a psát komentáře. My to bohužel neurychlíme,“ pokračuje.

Zároveň na videu ukazuje, jak minulý týden pro psy a další zvířata jeli. „Útulek není jen o tom, starat se o roztomilá zvířata, ale lézt i tam, kam vlastně lézt ani nechcete. Ale jdete tam, protože naším úkolem je pomáhat zvířatům.“

Desítky zvířat žily mezi odpadky, hrůzné podmínky u chovatelky odhalil požár

Psi žili v naprosto nevyhovujících podmínkách, všude byla špína. V domě a na zahradě byl neskutečný nepořádek, všude se válely nějaké věci, o které se zvířata mohla zranit. Zvířata neměla dostatečnou veterinární péči. Žena je navíc chovala i přesto, že to měla od roku 2020 zakázané.

Na otřesné podmínky jednak upozornil psí útulek, ale také hasiči, kteří tam pár dní před tím hasili požár.

Zvířecí ochránci z domu ve Starém Sedlišti odvezli 11 štěňat, 10 dospělých psů, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, tři šneky, dvě myši, pět králíků a 25 morčat.

„Jsou ve špatném psychickém stavu, bojí se. Jedno morče bylo na místě mrtvé, králík, který s ním žil, uhynul. Protože by nebylo v našich silách umístit všechna zvířata k nám, některá si vzali kolegové z jiných útulků,“ děkuje za pomoc Gabriela Jägerová.

V tachovském útulku nakonec zůstalo 11 štěňat a jejich fena Bella, jezevčík, který dostal jméno Remi, bull fenka Taryn, další bull Caesar, dva kříženci menšího vzrůstu Ben a Buddy a největší z odebraných je pes Hopper.

