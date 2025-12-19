V Plzni zavřeli Sady Pětatřicátníků, u synagogy se našel podezřelý kufr

  18:00, aktualizováno 18:21
Kvůli nálezu podezřelého zavazadla u Velké synagogy policie v pátek v podvečer asi na půl hodiny zcela uzavřela Sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Později se na místo dostavila majitelka kufru. Ukázalo se, že žádné nebezpečí nehrozí.
Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020)
Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020) | foto: Martin Polívka, MAFRA

„Vytyčili jsme bezpečný prostor a uzavřeli dopravu. Na místo jede pyrotechnik a také policejní psovod se psem na vyhledávání výbušnin,“ oznámila policie na síti X před 18. hodinou.

Podle webu Plzeňských městských dopravních podniků omezil zásah policie také provoz MHD.

Dočasně nejezdily linky tramvaje 2A a 4 a také autobusy 20, 27, 28 a 41. Náhradní doprava zavedena nebyla.

„Na místo se dostavila majitelka zavazadla. Policisté s ní kufr prohlédli. Nejednalo se o nebezpečný předmět. Provoz byl obnoven a opatření ukončeno,“ informovali před půl sedmou policisté.

