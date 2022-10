Další řidič náklaďáku věřil navigaci i na lesní cestě. Zastavil až u pole

Silnice II/605 ze Svojkovic do Borku u Rokycan, která je dlouhá necelých deset kilometrů, je kvůli kompletní rekonstrukci až do poloviny listopadu zavřená. Oficiální objízdná trasa vede ze Svojkovic do Kařezu, dále do Lhoty pod Radčem, Skomelna, Přívětic, Bezděkova, Březiny a Oseka a řidičům se prodlouží na téměř padesát kilometrů.

Navigace ale nabízí ještě jinou objízdnou trasu vedoucí přes malou obec Hůrky. Té pravě využil řidič s ciziny. Vydal se po provizorní šotolinové cestě, přes chatovou osadu, stačil minout i dopravní značku zákaz vjezdu a pokračoval lesem po rozbahněné cestě.

Kamion zastavil až ve chvíli, kdy se před ním neobjevily poslední stromy a rozprostřelo se před ním pole.

Otočit se neměl kde, proto mu nezbývalo nic jiného, než si zavolat odtahovou službu.

„Tam to bylo o to komplikovanější, že auto na vyproštění a odtah je poměrně vysoké a větve stromů rostly poměrně nízko nad cestou. Navíc náš speciál váží 30 tun a po rozměklé lesní cestě jsme za sebou táhli nákladní auto, které mohlo vážit asi 20 tun. Bylo to poměrně náročné,“ vzpomínal Josef Dytrych z plzeňské odtahové služby Auto Kadet.

V tomto případě slepou důvěru řidiče v navigaci neřešila policie. Dvoutisícovou pokutu ale vyfasoval starší řidič, který minulý týden dojel s kamionem na úzký můstek u Kočova na Tachovsku. Nešťastný šofér též tvrdil, že ho tam navedla navigace.