Sochu světce objevili při sázení stromu, stane se ozdobou Nepomuku

9:42

V letošním roce uplyne 300 let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého a v Nepomuku chystají velké oslavy. Jejich vyvrcholením bude umístění sochy svatého Jana do středu křižovatky ve městě. Více než sto let starou sochu objevili zakopanou v zemi klienti psychiatrické léčebny ve Lnářích, když chtěli zasadit strom.