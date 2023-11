Kraj schválil převzetí nemocnice v Sušici, její budoucnost je ale dál nejasná

Hejtmanství zároveň požaduje bezplatné převedení nemocnice do vlastnictví kraje. Vedení Sušice se ale požadavek převedení nemocnice na kraj dlouhodobě nezamlouvá. Připouštělo jej v případě, že by kraj zajistil v nemocnici lepší nabídku zdravotnických služeb, než je tam nyní. To ale hejtmanství garantovat nechce.

„My v tuto chvíli větší rozsah zajistit nedokážeme,“ prohlásil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais z Pirátů, který je zároveň opozičním zastupitelem v Sušici. Je tedy možné, že po roky trvajících dohadech o převzetí provozu Sušické nemocnice krajem jednání znovu nikam nepovedou.

Sušická nemocnice se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy a nedostatkem personálu. Už zde neexistují žádná lůžka pro akutní péči. Právě to mělo převzetí provozu krajem vyřešit.

Náměstek hejtmana Hais prohlásil, že neví, zda zástupci města na smlouvu přistoupí. „Je tam to, co můžeme v této chvíli garantovat - že je Plzeňský kraj schopen od 1. 1. 2025 nemocnici provozovat,“ řekl.

Podle Haise je důležitá další podmínka, že bude bezplatně převedeno movité a nemovité zařízení, které je v majetku města, na kraj. Pokud by kraj v nemocnici neprovozoval zdravotnické služby ve stanoveném rozsahu, bude město moci požádat o vrácení majetku.

Opoziční zastupitel Richard Pikner z TOP 09 upozornil, že znění smlouvy nevzniklo na základě dohody se zástupci Sušice. „Jedná se pouze o deklamatorní návrh. Kraj se snaží navrhnout způsob řešení, který velmi pravděpodobně nenajde naplnění. Partner na druhé straně s tím nepočítá,“ uvedl.

Podle Piknera vedení nemocnice předpokládá, že v rozsahu zdravotní péče navrhované krajem bude město nemocnici provozovat samo. Pikner doporučil smlouvu neschvalovat a vyčkat na dohodu se zástupci Sušice. Domnívá se, že mezi krajem a městem existuje zákopová válka, která vedla k tomu, že návrhy na obou stranách nejsou konsensuální. „Spolupráce musí být na obou stranách a to se za poslední rok a půl neděje,“ konstatoval.

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů řekl, že to, jak se ke smlouvě postaví město, je záležitostí zastupitelstva Sušice. „Toto je to maximum, co můžeme udělat,“ prohlásil k obsahu návrhu smlouvy.

Místostarosta Sušice Karel Požárek uvedl, že návrh rozsahu zdravotní péče deklarované krajem by znamenal výrazné omezení dosavadního fungování nemocnice. Upozornil, že by například už nebyla v nepřetržitém režimu chirurgická ambulance. „A přišli bychom o nonstop provoz komplementu (rentgen, sono), o nonstop provoz laboratoře.“

Místostarosta se obává i redukce personálu. „Bylo nám řečeno, že máme přezaměstnanost. Takže z nějakých 180 zaměstnanců by se 70 nebo 80 lidí muselo propustit,“ konstatoval. Karel Požárek netajil, že v zastupitelstvu bude hlasovat proti schválení navržené smlouvy s krajem. „Pro mě je tento návrh nepřijatelný,“ uvedl.

