Budoucnost nemocnice v Sušici je stále nejistá, město odmítlo nabídku kraje

Kraj chtěl převzít provoz a majetek nemocnice v odhadované hodnotě více než 400 milionů korun a odmítl garantovat větší rozsah zdravotnických služeb, než je v nemocnici nyní. Ten se ale v posledních letech výrazně zredukoval. Zařízení už nemá žádná lůžka pro akutní péči. V provozu jsou pouze interní a chirurgická ambulance a lůžka následné péče (LDN).

Město přitom provoz nemocnice dotuje ročně zhruba 30 miliony korun. Celkovou situaci nemocnice mělo zlepšit její převedení pod kraj a zařazení do systému jím zřizovaných zdravotnických zařízení. Vedení města dlouhodobě preferovalo pronájem nemocnice i třeba jen za symbolickou cenu a dávalo najevo, že pokud by měla být nemocnice bezplatně převedena, pak by s tím mělo souviset zlepšení rozsahu zdravotní péče.

Většina zastupitelů Sušice ve středu odmítla smlouvu připravenou krajem schválit. Hlavní argumenty se týkaly toho, že smlouva je zformulovaná příliš obecně a nenabízí nic víc než udržení stávajícího stavu. Starosta Sušice Petr Mottl z ODS prohlásil, že smlouva neobsahuje žádnou přidanou hodnotu. Zvednout ruku pro schválení smlouvy odmítli i zastupitelé, kteří deklarovali, že jsou pro převod nemocnice pod kraj, ale nezamlouvalo se jim právě znění smlouvy.

To, že smlouva v Sušici narazí, se předpokládalo. Například krajský opoziční zastupitel Richard Pikner z TOP 09 upozorňoval, že mezi krajem a městem probíhá v této záležitosti delší čas „zákopová válka“ a že hejtmanství připravilo znění smlouvy tak, že ji město s největší pravděpodobností odmítne. A to se také stalo.

Systémové řešení se hledá už roky

Radnice se podle starosty snaží najít systémové řešení, ale trvá to už zhruba 18 let a Mottl uznává, že město zpravidla není schopné zajišťovat zdravotní péči. „Nemocnici jsme zmodernizovali zvenku i uvnitř, ale město není tím, kdo ji umí provozovat. Proto jsme hledali partnera,“ říká. Přijatelné prý bylo, že by se nemocnice pronajala kraji a město by se staralo o budovu. Podle Mottla už za bývalého vedení kraje na takovou myšlenku hejtmanství přistoupilo.

Za současného vedení kraje už to zřejmě neplatí. Co tedy po odmítnutí smlouvy může následovat? „Budeme to provozovat sami, ale samozřejmě je možné, že kraj přijde s jinou nabídkou,“ uvedl starosta. Odmítnutou smlouvu s krajem označil ze nevyváženou. Rozsah péče, kterou kraj nabízel, by byl možná menší než ten současný.

Do podzimních krajských voleb už prý k výraznějšímu posunu v jednání města s krajem o nemocnici nedojde. Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů řekl, že je rád, že zástupci Sušice jednoznačně vyjádřili svůj postoj. „A my budeme dál péči v Sušické nemocnici podporovat tak, jak ji podporujeme dosud, v tomto ohledu se nic nemění,“ sdělil. Zmíněná podpora se podle hejtmana týká příspěvku na nepřetržitý provoz chirurgické pohotovosti.

To, že by inicioval další jednání se zástupci Sušice nepředpokládá a tvrdí, že z výroků starosty města má pocit, že jednat nechce. Podle krajského zastupitele Pavla Javorského (nezávislý za ANO), který byl v minulém volebním období i zastupitelem Sušice, je škoda, že se převzetí nemocnice krajem nepodařilo dojednat. „Zaměstnanci nemocnice nevidí žádnou perspektivu. Vidí spoustu vizí, které se nenaplňují a už jsou z toho unavení,“ uvedl s tím, že kolem nemocnice ve městě se odehrává politické hašteření, koalice s opozicí nejsou schopné se na ničem domluvit.

„Roky se donekonečna řeší nemocnice a nic se nevyřešilo,“ konstatoval. Souhlasí zároveň, že mezi městem a krajem v případě nemocnice existuje zákopová válka, která souvisí i s tím, že Piráti jsou ve vedení kraje, kde je ODS v opozici, zatímco v zastupitelstvu Sušice je to naopak.

