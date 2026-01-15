Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo. Policisté nezjistili, že by se stal trestný čin.
„Případ jsme uzavřeli, nezjistili jsme žádné protiprávní jednání,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.

Zraněný čtyřiatřicetiletý muž odmítl s policií jakkoli spolupracovat. Nechtěl říct, jak ke zranění přišel.

Na benzinku ve Stříbře přišel první lednový víkend v sobotu v noci kolem jedné hodiny ranní. Protože ale bylo zavřeno, zavolal na policii.

Byl opilý a kromě poraněné ruky měl pořezaný také penis. Policisté ho ošetřili a pak předali do péče přivolaných záchranářů.

„K ohlášenému napadení mladého muže vyjížděly naše výjezdové skupiny s lékařem. Na místě ošetřily pacienta se dvěma řeznými ranami v oblasti pravé ruky a genitálu,“ uvedl tehdy mluvčí plzeňské záchranky Luboš Bouček. Muže zdravotníci převezli do Fakultní nemocnice v Plzni.

