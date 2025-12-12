Podvodník se vydával za pracovníka charity. Úprk mu zhatily pomalé dveře

  14:26,  aktualizováno  14:26
Neslyšící, tělesně postižení i děti v nouzi. S pohádkou, že vybírá na potřebné, se v obchodě ve Stříbře na Tachovsku vydával za pracovníka neziskové organizace devětatřicetiletý muž. Jeho kamufláž ale odhalil policista, který v prodejně nakupoval. Při úprku narazil podvodník do automatických dveří, které se před ním nestačily otevřít.

„Muž se snažil vylákat finanční hotovost ze zákazníků prodejny,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká. Policista v civilu, jehož jeho „bohulibá“ činnost zaujala, se mu prokázal a chtěl vidět dokumenty potřebné pro podobnou sbírku. Ty ovšem muž předložit nemohl.

Zvolil proto nejrychlejší cestu útěku z obchodu ven. Rychlost se mu ovšem nakonec nevyplatila. „Vstupní posuvné dveře, které se automaticky otevírají na fotobuňku, na jeho rychlý pohyb včas nezareagovaly a muž do nich prudce narazil,“ potvrdila Vršecká.

Muž se dostal do „zavřeného“ supermarketu, ven už ho dveře nepustily

I přes ránu do hlavy muž pokračoval v útěku. Policista jej zadržel na nedaleké silnici a poté předal kolegům z hlídky, kterou stihl přivolat.

I když se policistům přímo v prodejně nepodařilo prokázat, že by podvodník dokázal lstí z nakupujících získat peníze na „charitu“, bez trestu z případu nevyvázne. V cele si vyslechl podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věc.

„Při nárazu totiž poškodil jak dveře, tak jejich skleněnou výplň, čímž způsobil škodu ve výši 50 tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí.

